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TGL’nin tercihi, Goodyear lastikleri oldu

18 Ağustos 2017, 13:00

TGL (Tet Global Lojistik), Goodyear ve Goodyear’ın ana bayi olarak 1927 yılından itibaren hizmet veren Tatko Lastik A.Ş. arasında uzun dönemli üçlü anlaşma imzalandı.

Anlaşma kapsamında 2019 yılının sonuna dek TGL Lojistik lastik ihtiyacının tamamı, Goodyear tarafından tedarik edilecek.



Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, ülkenin önde gelen lojistik markalarından TGL’nin tercihi oldu. 2002 yılında sıvı kimyasal madde ve gıda ürünleri lojistiği alanlarında hizmet sunmak amacıyla faaliyetlerine başlayan ve halihazırda mobil iletişim sistemleriyle donatılmış 400 araçtan oluşan dev filosu, günlük 10.000 ton taşıma kapasitesi ile sektörün önde gelen lojistik firmalarından olan TGL, Goodyear ve Tatko ile imzaladığı sözleşme ile 2019 yılının sonuna kadar lastik alımlarını Goodyear’dan gerçekleştirecek. Goodyear bu kapsamda düşük kilometre maliyeti sayesinde sektördeki lojistik firmaları tarafından yoğun talep gören bölgesel taşımacılık segmentine yönelik RHS/RHD/RHT tipi lastikleri tedarik ederken, Tatko Lastik A.Ş.; filo lastik operasyon verimliliğini ölçmek ve değerlendirmek için kullandığı özel yazılım, personel altyapısı ve filo yönetimdeki uzun süreli deneyimi ile TGL’nin ana hizmet sağlayıcısı olacak.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Goodyear Türkiye Ticari Lastikler Direktörü Şaban Güngör, “Alanında lider TGL’nin, Goodyear lastiklerini tercih etmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Goodyear, TGL ve Tatko arasındaki bu güzel başlangıcın uzun yıllar sürecek bir işbirliğine dönüşeceğine ve aramızdaki bu sinerjinin iş süreçlerimize daha da yüksek verimlilik olarak yansıyacağına inanıyoruz” diye konuştu.



Goodyear ve Tatko ile yaptıkları işbirliğine dair olarak TGL adına açıklama yapan Hadi Diriarın ise; “TGL olarak günlük 10.000 ton taşıma kapasitemiz ile lojistik sektörünün önemli oyuncularından biriyiz. Bu büyük filonun kompleks lojistik faaliyetinin sorunsuz yönetilebilmesi için lastik en önemli unsurlardan biri. Bu bağlamda Goodyear’ı tercih ederek TGL’nin tüm lastik servis ve bakım işlerinin Goodyear ekipleri tarafından yerinde verilmesini sağlamış olduk. TGL olarak, Goodyear ile işbirliğimiz, kaliteye, teknolojiye yatırım yapan, sektöre yön veren iki markanın ortak paydada buluşması anlamını taşıyor. Goodyear ve uzun yıllardır Goodyear’ın bayiliğini yürüten Tatko ile gerçekleşen bu işbirliğinin henüz bir başlangıç olduğunu düşünüyor, ilerleyen dönemde yeni işbirlikleriyle yan yana gelmeyi planlıyoruz” dedi.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tatko Lastik A.Ş. Ticari Lastikler Genel Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Açıkgöz, “Projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şirketimiz; 1927 yılından beri, Lastik Sektöründe birçok yeniliğe öncü olmuştur. Bunlardan bir tanesi olan Tatko-Pro Filo Lastik Yönetimi; profesyonel ekibi ile birlikte sektörde birçok önemli referansa ulaşmış ve kendini kanıtlamıştır. Bu vizyon ile; TGL’nin, lastik operasyon verimliliğini ölçmek, değerlendirmek ve artırmak ana hedefimiz olacaktır.”



