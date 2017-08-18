Michelin ‘Doğru Hava Basıncı’ etkinlikleri başlıyor

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18 Ağustos 2017, 12:52

Michelin tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Doğru Hava Basıncı’ etkinliği 2017’de Türkiye genelinde 7 ilde gerçekleşecek ve sürücülere güvenli sürüş için lastikte doğru hava basıncının önemini anlatacak.

2004 yılından bu yana Michelin’in sürücüleri lastiklerde düşük hava basıncının yarattığı tehlikelere karşı bilgilendirmek amacıyla sürdürdüğü “Doğru Hava Basıncı” etkinliği, 13. yılında da sürücüleri bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu yıl 26 Ağustos – 21 Eylül tarihleri arasında Sapanca, Susurluk, Afyon, İzmir, Antalya, İstanbul ve Ankara olmak üzere toplam 7 noktada düzenlenecek etkinliklerde, alanında uzman Michelin yetkilileri tüketicilerle buluşarak lastikte doğru hava basıncı konusunda farkındalık yaratacak.Aktiviteler boyunca, sürücülerin lastikte doğru hava basıncı için yalnızca birkaç dakika ayırarak trafik kazalarını önemli ölçüde önleyebileceği anlatılacak.” aktiviteleri kapsamında kurulacak kontrol noktalarında kısa zaman içerisinde sürücülerin lastik hava basınçları ölçülerek değerlendirilecek. Ölçüm işleminin gerçekleşmesinin ardından tavsiyelerini paylaşacak Michelin ekipleri, katılımcıların lastiklerinin hava basıncını araç üreticilerinin tavsiyelerine uygun olarak ayarlayacak.26-27 Ağustos tarihlerinde Sapanca’da Berceste Dinlenme Tesisleri’nde başlayan aktiviteler, 30-31 Ağustos’ta Susurluk Festiva Outlet’te; 5-6 Eylül’de Afyon Afium AVM’de; 9-10 Eylül’de İzmir Forum Bornova’da; 12-13 Eylül’de Antalya 5M Migros AVM’de; 16-17 Eylül’de Carrefour İçerenköy AVM’de ve 20-21 Eylül’de Ankara Acity AVM de gerçekleştirilecek.Lastik basıncının doğru seviyede olması güvenlik, uzun ömür ve yakıt tasarrufu açısından büyük önem taşıyor. Lastik basıncının gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performansını ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkilerken, bu durum ciddi kazalara yol açabiliyor. Düşük basınç, lastiğin yola tutunmasını zorlaştırırken sürücüye araç hakimiyeti sağlaması konusunda sorunlar yaşatabiliyor. Düşük hava basınçlı olarak kullanılan lastikler:Yol tutuş kabiliyetini azaltır.Direksiyon hâkimiyetinde tutarsızlığa neden olur.Islak zeminde fren mesafesini uzatırAşırı ısınacağından patlama riski artarTüm bunlar da trafik kazalarının meydana gelmesi riskini artırır.Doğru lastik hava basıncı, trafikte güvenliği sağladığı kadar yakıt tasarrufu ve lastik ömrünü uzatması açısından da avantajlar sağlıyor. Hava basıncı düştükçe, lastiğin yuvarlanma direnci artıyor. Ortaya çıkan enerji kaybının motor tarafından dengelenmesi daha fazla tüketime neden olurken, düşük hava basıncı lastiklerin hızlı aşınmasına da yol açarak, lastik ömrünü yüzde 30’a varan oranda azaltıyor. Sürücüleri lastik hava basınçlarını düzenli olarak kontrol ettirmeleri konusunda uyaran Michelin, lastiklere en az ayda bir kez ve uzun yolculuklar öncesinde araç üreticilerinin tavsiyesine uygun olarak hava basılmasını öneriyor.