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Mercedes-Benz Türk halk otobüs şoförlerine ekonomik sürüş eğitimleri vermeye devam ediyor

Mercedes-Benz Türk halk otobüs şoförlerine ekonomik sürüş eğitimleri vermeye devam ediyor

Tarih 18 Ağustos 2017, 12:30

Sektörde 50.yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, otobüsleri daha verimli kullanmaları için halk otobüs şoförlerine ekonomik sürüş eğitimi verdi.

Araçların doğru kullanımı ile Mercedes-Benz otobüslerinin yakıt tüketim miktarını düşürmeyi hedefleyen eğitim sırasında güncel otobüs teknolojisinin anlatılmasının yanı sıra araçların ekonomik kullanılması için kullanım önerileri paylaşıldı. Motor çalıştırma – durdurma, günlük kontroller, Mercedes-Benz sürüş felsefesi, ekonomik sürüş önerileri, ileri görüşlü sürüş, yavaşlama – frenleme, doğru vites kullanımı ve kaygan yolda araç kullanımı ile öneriler ve teknikler paylaşıldı. Halk otobüs şoförleri teorik eğitim öncesi ve sonrası yaptıkları test sürüşlerinde ne kadar yakıt tasarrufu yaptıklarını gördüler.



Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimler sonrası katılımcılar Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı ziyaret ederek, kullandıkları Mercedes-Benz Contecto otobüslerin üretim yerini ve üretim aşamalarını da görme fırsatı buldu.

 

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