Mercedes-Benz Türk halk otobüs şoförlerine ekonomik sürüş eğitimleri vermeye devam ediyor

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18 Ağustos 2017, 12:30

Sektörde 50.yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, otobüsleri daha verimli kullanmaları için halk otobüs şoförlerine ekonomik sürüş eğitimi verdi.

Araçların doğru kullanımı ile Mercedes-Benz otobüslerinin yakıt tüketim miktarını düşürmeyi hedefleyen eğitim sırasında güncel otobüs teknolojisinin anlatılmasının yanı sıra araçların ekonomik kullanılması için kullanım önerileri paylaşıldı. Motor çalıştırma – durdurma, günlük kontroller, Mercedes-Benz sürüş felsefesi, ekonomik sürüş önerileri, ileri görüşlü sürüş, yavaşlama – frenleme, doğru vites kullanımı ve kaygan yolda araç kullanımı ile öneriler ve teknikler paylaşıldı. Halk otobüs şoförleri teorik eğitim öncesi ve sonrası yaptıkları test sürüşlerinde ne kadar yakıt tasarrufu yaptıklarını gördüler.Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimler sonrası katılımcılar Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı ziyaret ederek, kullandıkları Mercedes-Benz Contecto otobüslerin üretim yerini ve üretim aşamalarını da görme fırsatı buldu.