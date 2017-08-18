Anasayfa » Otomobil

Offroad heyecanı İstanbul'a taşınıyor

18 Ağustos 2017, 12:19

2017 Türkiye Offroad Şampiyonası 5.Ayak yarışı 19-20 Ağustos tarihlerinde Intercity İstanbul Park ve civarında gerçekleştiriliyor…

Kısa adı İPSK olan İstanbul Park Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon ilk gün orman ve ikinci gün de intercity üzere 2 ayrı etapta koşulacak.



19 Ağustos Cumartesi günü saat 12:30'da start alacak olan ekipler, 21 km uzunluğundaki Orman özel etabını 3 kez geçecekler. İçerisinde 20 kapı bulunan etabın ardından ilk gün sona ermiş olacak.



20 Ağustos Pazar günü ise mücadele saat 11:00’de başlayacak. Ekipler bu kez de, Intercity özel etabını gün boyunca 4 kez kat edecekler. 10 kapıdan oluşan 3 km uzunluğundaki özel etapta her start 3 tur olacak ve gün sonunda finişe ulaşabilenler 36 km ter dökmüş olacaklar.



Spor severlerin seyirci özel etabını yakından ve ücretsiz takip edebileceği heyecan dolu organizasyon 99 km’si özel etap olmak üzere toplamda 128,4 km ardından, saat 17:30’da ödül töreni ile tamamlanacak.



