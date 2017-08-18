Anasayfa » Dünya

DHL, DR1 Drone Yarış Serisi’nin global isim sponsoru oldu

18 Ağustos 2017, 12:10

Lojistik alanında drone teknolojisinin önde gelen isimlerinden olan DHL, DR1 Racing tarafından düzenlenen bu alandaki en önemli yarış organizasyonunun isim sponsorluğunu üstlendi. “DHL Champions Series fueled by Mountain Dew”, bu yılın Ekim ve Kasım aylarında dünyanın dört bir yanında heyecan verici lokasyonlarda düzenlenecek.



DHL, yeni yarış serisi “DHL Champions Series fueled by Mountain Dew”un isim sponsorluğunu üstlenerek, drone teknolojilerindeki öncü rolünü, gelişmekte olan bu yeni ve heyecan verici spora da taşıdı.



Yeni şampiyona, en iyi pilot ve yarış ekiplerini, aralarında Almanya’nın Bonn şehrindeki Deutsche Post DHL Group genel merkezi Post Tower’ın da bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki heyecan verici lokasyonlarda yarışmak üzere bir araya getiren en önemli drone yarış organizasyonu DR1 Racing tarafından düzenleniyor. Bu yılın Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek yarışlar Eurosport, Fox Sports Asia ve Twitch TV tarafından yayınlanacak. Televizyon ve çevrimiçi yayınlar aracılığıyla yarışların 100’ü aşkın ülkede 300 milyondan fazla haneye ulaşması bekleniyor. DHL Şampiyonası’nın ilk sezonundaki lokasyonlar arasında ABD, Almanya ve İrlanda’nın da yer alacağı öngörülüyor.



“Bu yeni spora ve lojistik çözümlerin geleceğine duyduğumuz tutkuyu sergileme fırsatı”

DHL Express CEO’su Ken Allen, sponsorluğa ilişkin değerlendirmesinde, “Bu yeni yarış serisi, DHL olarak drone yarışlarına duyduğumuz tutkuyu sergilemek ve lojistik çözümlerinin geleceğine yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımların geliştirilmesi konusundaki köklü geçmişimizi gözler önüne sermek için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Formula E gibi, drone yarışları da, heyecan verici yeni bir e-yarış serisini temsil ediyor; nitekim DHL’in DR1’in birinci lig yarış serisinin lojistik ortağı ve isim sponsoru olma fırsatını değerlendirmesinin altında da bu yatıyor” dedi.



Zorlu koşullarda teslimatlar Parcelcopter ile gerçekleştiriliyor

DHL, coğrafi olarak zorlu bölgelerdeki teslimatlara yönelik olarak Parcelcopter adını verdiği aracın geliştirme ve test çalışmalarını 4 yıldan uzun bir süredir yürütüyor. Parcelcopter’i gerek Bavyera Alpleri’nin yüksek irtifaları ve zorlu hava koşullarında, gerekse Kuzey Denizi’ndeki Alman adalarının ücra köşelerinde tamamen otomasyonu yapılmış teslimatlar için başarıyla kullanan DHL, böylece bu araçları DHL Parcel biriminin genel lojistik süreçlerine de

entegre etti. Grup, bu araştırma alanındaki çalışmalarından ötürü, “2016 Alman Mobilite Ödülü”ne (Deutscher Mobilitätspreis 2016) de layık görüldü.



Tesislerin güvenliği ve afet yardımı da drone’lara emanet

DHL Supply Chain, Meksika ve Brezilya’da tesis ve varlıkların hırsızlık ve hasara karşı takip edilmesi amacıyla, güvenlik izlemeleri için drone’ları devreye soktu. Drone’lar, doğal afetlerin ardından afet yardımı görevleri kapsamında yardım dağıtımlarında da kullanılabiliyor.



Şampiyonanın sponsorluğunda DHL ve Mountain Dew’a, resmi DR1 Micro Race Drone ve FPV Race Drone üreticisi Air Hogs ile DR1’ın sahip olduğu Twitch Channel üzerinde her yarıştan önce yayınlanan “DR1 Drone Tech” adlı programın sponsorluğunu yapan ABD Ordusu da eşlik ediyor.



