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Ali Tulgar: Ali Tulgar: İhracat artışı lojistik sektörünün büyümesini destekledi

18 Ağustos 2017, 11:58

2017 yılının ilk yarısında özellikle tekstil ve otomotiv cephesinden gelen beklentilerin üzerindeki üretim ve ihracat rakamları, lojistik sektörünün büyümesine katkı sağladı.

Yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 7’lik bir büyüklüğe ulaşan sektörün, 2017 sonunda ise yüzde 6-8 civarında büyümesi bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar, ihracat artışına paralel olarak sektörde hareketlilik yaşandığını, özellikle yılın son çeyreğinde yeni pazarlarla birlikte ivmenin artacağını söyledi



Türkiye ekonomisinin önemli lokomotiflerinden biri olan lojistik sektörünün 2017 yılını büyüme ile tamamlaması bekleniyor. Türkiye’nin lider lojistik firması Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar’ın yaptığı açıklamaya göre, sipariş takiplerine erken başlanmasıyla ekonomik tahminler konusunda oldukça başarılı öngörüler ortaya koyabilen sektörde yaşanan hareketlilik, yılın diğer yarısında da devam edecek. “Özellikle tekstil ve otomotiv sektörlerinde ihracat ve üretim beklentilerin üzerinde. Yılın son çeyreğinde ihracatın ekonomimize ve sektörümüze geçtiğimiz senelerin üzerinde bir destek vermesini öngörüyoruz.”



İkinci yarıyıl için görüşlerinin iyimser olduğunu ifade eden Tulgar, yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 7’lik bir büyüklüğe ulaşan lojistik sektörünün, yılsonunda yüzde 6-8 civarında büyümesini beklediklerini ifade etti: “İhracat pozitif yönde gidiyor. Türkiye ihracatının iki temel sektörü otomobil ve tekstil, dört ay sonrasını bizlerle paylaşarak işlem yapıyorlar. Bu nedenle ihracat ve ithalat verileri konusunda sağlıklı öngörülerde bulunabiliyoruz. Mars olarak biz de ihracat-ithalat dengelerini düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. Yılsonu hedefimiz yüzde 12 büyümeyle yaklaşık 275 milyon Euro’luk ciroya ulaşmak. Hadımköy'de hayata geçireceğimiz 70 bin metrekarelik yeni Lojistik Merkezimiz ile filo yatırımımız bu hedefimize ulaşmamızı kolaylaştıracak.”



Türkiye’nin ihracatında Avrupa’nın yüzde 45 ile payını koruduğunu ifade eden Tulgar, Rusya ile ilişkilerin düzelmesi, İran’a olan ambargonun kalkmasının da dış ticarette etkili olduğunu vurgulayarak, Afrika pazarının önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti: “Son dönemde hükümet ve sektör bazında Afrika ülkeleriyle başlayan temas ve iş görüşmeleri, 2018 yılında Afrika’nın parlayan yıldız olacağını gösteriyor. Sektörümüz açısından; deniz yolu, proje taşımacılığı ve havayolu taşımacılığı konusunda 2018’de daha büyük hedefler koymamız gerektiğinin de sinyalini veriyor. Bu pazarı yakından takip ediyoruz. Gerek firmamız gerekse sektörümüz açısından olumlu gelişmeler yaşanacağını öngörüyoruz.”

