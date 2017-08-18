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14. REW İstanbul, 15-17 şubat 2018’de!

14. REW İstanbul, 15-17 şubat 2018’de!

Tarih 18 Ağustos 2017, 11:41

Avrasya’nın lider çevre teknolojileri fuarı Uluslararası REW İstanbul’un 2018 tarihi belli oldu.

Organizasyonu düzenleyen İFO Fuarcılık, “Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz ve Yeşil Enerji” başlıkları altında en yeni ürün, teknoloji, makine, malzeme ve ekipmanlara ev sahipliği yapan REW İstanbul’un, 15-17 Şubat tarihleri arasında Tüyap Beylikdüzü’nde 14. kez kapılarını açacağını duyurdu. Uluslararası REW İstanbul 2018, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine İSG Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı ile birlikte gerçekleştirilecek.

Başta belediye yönetimleri olmak üzere tüm KOBİ’lerin ve her ölçekteki sanayi kuruluşunun ihtiyacı olan geri dönüşüm, geri kazanım, atık yönetimi ve çevre teknolojileri çözümlerini çatısı altında sunan Uluslararası REW İstanbul, 15-17 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenecek. 2005 yılından bu tarafa her sene aralıksız gerçekleştirilen organizasyon, son olarak geçtiğimiz Mart ayında 14 ülkeden 150’nin üzerinde katılımcıyı, yurt içi ve yurt dışından 9.506 profesyonelle buluşturmuştu.



2018’de de iki fuar bir arada!
Alanında Avrasya’nın lider buluşması olan Uluslararası REW İstanbul, son üç yıldır olduğu gibi 2018’de de yine İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı İSG Avrasya ile birlikte düzenlenecek. Bu sayede, Tüyap Beylikdüzü’ne gelen profesyonel ziyaretçiler, aynı çatı altında hem geri dönüşüm, çevre teknolojileri ve atık yönetimine dair son teknolojilerini hem de “İş Emniyeti, İş Sağlığı, İş Güvenliği ile Eğitim, Danışmanlık ve Risk Analizi” alanındaki yenilikleri bir arada görme fırsatı bulacak.


Geleneksel hale gelen REW İstanbul Konferanslarının ana başlıkları, yine sektöre dair gündemler olacak…
İlk düzenlendiği tarihten itibaren, alanında sektörel ticaretin en önemli fuar merkezi haline gelen REW İstanbul, artık geleneksel hale gelen konferans etkinlikleriyle de sektörün 2018 gündemlerini fuara taşıyacak. Konferans programı kapsamında, konusunda uzman konuşmacılar, birikimlerini aktarırken, katılımcı firmalar da gerçekleştirecekleri ürün sunumlarında sektöre sundukları katma değeri ve yeniliklerini paylaşacak.


 

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