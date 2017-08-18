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Sağlık Lojistik 25 milyon tl’lik filo yatırımı yaptı

18 Ağustos 2017, 11:25

Sağlık Lojistik filosuna aldığı 50 adet araç için, Volvo Trucks’ın Türkiye distribütörü Temsa İş Makinaları ile anlaştı.





Türkiye'nin önde gelen iş makinaları üreticisi, dünya devi Komatsu’nun 34 yıldır Türkiye distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları, dünyanın önde gelen ağır hizmet tipi kamyon üreticilerinden Volvo Kamyon ile tüm Türkiye’yi kapsayan tek yetkili distribütörlük anlaşması imzaladıktan sonra Sağlık Lojistik ile ilk filo yatırım anlaşmasını gerçekleştirdi.



Sağlık Lojistik’in geniş araç filosuna 50 adet Volvo FH13 460 HP 4x2 Low Şasi Euro 6 model aracın teslimi, Sağlık Lojistik Yenibosna tesislerinde yapılan törenle gerçekleşti. Törende; Temsa Genel Müdürü Eşref Zeka, Sağlık Lojistik İcra Kurulu Başkanı Zahit Sağlık ve Yönetim Kurulu Üyesi Nahit Sağlık’ da yer aldı. Üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen tören, Temsa İş Makinaları tarafından sunulan plaket ile taçlandırıldı.



Yatırım hedefleri doğrultusunda filosuna 50 adet araç daha ekleyen Sağlık Lojistik yetkilileri, Temsa İş Makinaları ile yapılan bu iş birliğinden yaratıcı ve vizyonel çalışmaların da doğacağını düşündüklerini belirtti. Gerçekleşen bu ortak çalışmada, emeği olan herkese Temsa İş Makinaları ailesi adına gönülden teşekkür eden Eşref Zeka, “Temsa İş Makinaları için Sağlık Lojistik ile birlikte çalışmak bir onur. Aramızdaki bu iş birliğinin yeni iş birlikteliklerine kapı açacağına, daha uzun yıllar güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Bu iş birliğinin gerçekleşmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.



Teknolojinin getirdiği tüm donanım şekillerini hem araçlarında hem de akıllı depolama alanlarında kullanarak, yurtiçi ve yurtdışı farklı birçok sektörden markaya lojistik çözüm hizmetleri sunan Sağlık Lojistik, karbondioksit salınımının ve gürültünün azaltılması için filosunda çevre dostu araçlara yer veriyor. Bu yeni yatırımında Volvo Trucks Euro 6 araçları tercih ettiklerine değinen Zahit Sağlık, “Volvo Trucks; araç kalitesi, teknolojik donanımları ve sürdürülebilir çevre koruma anlayışıyla otomotivde en güvenilir ve en iyi markalardan biri. Yurtiçi ve yurtdışı uzun yol taşımacılığında kullandığımız Volvo Trucks araçlar, yakıt tasarrufu sağlayan dayanıklı motorlarıyla maliyetlerin düşüşünde rol oynayıp, karlılığımıza önemli bir katkı sağlıyor. Yakıt verimliliğinin yanında bakım aralıklarının da uzun olması, bizim için oldukça önemli” dedi.



Lojistik sektöründe önümüzdeki sene 40. Yılını kutlamaya hazırlanan Sağlık Lojistik, Temsa İş Makinaları distribütörlüğünde satışı tamamlanan 50 adetlik Volvo Trucks Euro 6 araçlarıyla, filosunu 550 araca çıkarmış oldu.



