TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Hafif Ticari

Fiat Ducato'ya İngiltere'den büyük ödül

Fiat Ducato'ya İngiltere'den büyük ödül

Tarih 18 Ağustos 2017, 11:17

Fiat Ducato, İngiltere'de gerçekleştirilen Motor Transport Ödülleri kapsamında, ‘2017 Yılının Filo Vanı Ödülü'ne layık görülerek iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Yüksek güvenlik seviyesine sahip olan Ducato, aynı zamanda düşük yakıt tüketimi ve yüksek teknolojik donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor. Son üç yıldır Avrupa'da kendi sınıfının en çok tercih edilen modeli olan Fiat Ducato, bu ödülle birlikte başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Fiat Professional Ailesi’nin köklü üyelerinden Ducato, İngiltere'de gerçekleştirilen Motor Transport Ödülleri 2017 etkinliği kapsamında, ‘Yılın Filo Vanı Ödülü'ne layık görülerek bir kez daha başarısını gözler önüne serdi. Londra'da gerçekleştirilen etkinlikte ödüllendirilen, Fiat Professional'ın amiral gemisi Ducato, 50 kişilik jüri tarafından detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmet ve çözümleri ile bu ödüle layık görülen Ducato, 10 binden fazla farklı model varyasyonu sayesinde jüri üyeleri tarafından "profesyonel olmak için doğmuş" övgüsü aldı. Bugün 80 ülkede satışa sunulan Ducato, güçlü olduğu kadar düşük yakıt tüketimine sahip motor seçenekleri ve yüksek güvenlik ve teknolojik donanım özellikleriyle de jürinin ilgi odağı oldu.



Bundan 36 yıl önce, ilk kez pazara sunulduğunda önden çekişli sürüş dinamikleri, güçlü motorları ve yüksek yükleme kapasitesi ile hafif ticari araç pazarında devrim yaratan Ducato tarihi boyunca boyunca sınıfına referans olmayı sürdürdü. Kare ve kompakt bir şekle sahip yük bölmesi, çok amaçlı gövde tipleri ve otomobil benzeri sürüş tarzıyla Avrupa pazarında en çok satan hafif ticari araç oldu.

2017 yılının ilk 6 ayında hafif ticari araç pazarında yüzde 8’lik pazar payına ulaşan Ducato, Avrupa pazarında yüzde 18 büyüme gösteren Fiat Professional'ın gelişiminde büyük pay sahibi olmaya devam ediyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Hafif Ticari

30.000’inci Mercedes-Benz Sprinter, üretim bandından indi

 30.000’inci Mercedes-Benz Sprinter, üretim bandından indi 2007 yılından beri Mercedes-Benz Türk ve Arobus işbirliğinde Türk mühendisliği ve Türk işçilerin emeğiyle üretilen ...

Fiat’tan ticari araçlarda büyük Ağustos fırsatı!

 Fiat’tan ticari araçlarda büyük Ağustos fırsatı! Fiat Professional, ticari araçlarda cazip avantajları hayata geçiren yaz kampanyasına tüm hızıyla devam ediyor. Bay...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x