Fiat Ducato'ya İngiltere'den büyük ödül

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18 Ağustos 2017, 11:17

Fiat Ducato, İngiltere'de gerçekleştirilen Motor Transport Ödülleri kapsamında, ‘2017 Yılının Filo Vanı Ödülü'ne layık görülerek iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Yüksek güvenlik seviyesine sahip olan Ducato, aynı zamanda düşük yakıt tüketimi ve yüksek teknolojik donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor. Son üç yıldır Avrupa'da kendi sınıfının en çok tercih edilen modeli olan Fiat Ducato, bu ödülle birlikte başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.Fiat Professional Ailesi’nin köklü üyelerinden Ducato, İngiltere'de gerçekleştirilen Motor Transport Ödülleri 2017 etkinliği kapsamında, ‘Yılın Filo Vanı Ödülü'ne layık görülerek bir kez daha başarısını gözler önüne serdi. Londra'da gerçekleştirilen etkinlikte ödüllendirilen, Fiat Professional'ın amiral gemisi Ducato, 50 kişilik jüri tarafından detaylı bir şekilde değerlendirildi.Farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmet ve çözümleri ile bu ödüle layık görülen Ducato, 10 binden fazla farklı model varyasyonu sayesinde jüri üyeleri tarafından "profesyonel olmak için doğmuş" övgüsü aldı. Bugün 80 ülkede satışa sunulan Ducato, güçlü olduğu kadar düşük yakıt tüketimine sahip motor seçenekleri ve yüksek güvenlik ve teknolojik donanım özellikleriyle de jürinin ilgi odağı oldu.Bundan 36 yıl önce, ilk kez pazara sunulduğunda önden çekişli sürüş dinamikleri, güçlü motorları ve yüksek yükleme kapasitesi ile hafif ticari araç pazarında devrim yaratan Ducato tarihi boyunca boyunca sınıfına referans olmayı sürdürdü. Kare ve kompakt bir şekle sahip yük bölmesi, çok amaçlı gövde tipleri ve otomobil benzeri sürüş tarzıyla Avrupa pazarında en çok satan hafif ticari araç oldu.2017 yılının ilk 6 ayında hafif ticari araç pazarında yüzde 8’lik pazar payına ulaşan Ducato, Avrupa pazarında yüzde 18 büyüme gösteren Fiat Professional'ın gelişiminde büyük pay sahibi olmaya devam ediyor.