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Katmerciler Dünyanın en prestijli savunma fuarlarından DSEI’de

Katmerciler Dünyanın en prestijli savunma fuarlarından DSEI’de

Tarih 17 Ağustos 2017, 10:47

Türk savunma sanayiinin dinamik gücü Katmerciler’in uluslararası tanıtım atağında yeni durağı Londra olacak. Katmerciler, 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Londra’da düzenlenecek olan, dünyanın en prestijli savunma ve güvenlik fuarlarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı DSEI’de de yerini alıyor.

Yenilikçi ürünleri ve güçlü sektörel çözümleriyle dikkat çeken Katmerciler, ağırlıklı olarak taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve zırhlı iş makinelerinden oluşan geniş bir savunma portföyüne sahip. Çok sayıda ülkeden askeri heyetleri, sektör profesyonellerini ve şirket temsilcilerini ağırlayacak fuarın ziyaretçileri, Katmerciler’in, tamamını kendi Ar-Ge Merkezinde geliştirdiği yeni ürün ve teknolojileriyle tanışma fırsatı bulacak.

Katmerciler, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Müsteşarlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonla, Türkiye Pavyonunda, N6-212 nolu stantta misafirlerini ağırlayacak.

Farklı İhtiyaçlara Uygun Güçlü Çözümler
Katmerciler DSEI’de tüm savunma portföyünün tanıtımını yapacak. Tanıtılacak araçlar içinde en önemlisi, Türkiye’de segmentinin en güçlü zırhlı muharebe aracı durumundaki HIZIR olacak. HIZIR, mayına karşı yüksek koruma seviyesine sahip, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek manevra yeteneğiyle çatışma koşulları için üretildi.

Şirketin NATO standartlarında geliştirdiği, yüksek balistik korumalı, el yapımı patlayıcılara karşı yüksek güvenlik sağlayan, 4x4 zırhlı personel taşıma aracı KHAN da dikkat çeken ürünlerden.



Katmerciler’in doğrudan ambulans olarak tasarlayıp geliştirdiği ve üretime hazır hale getirdiği zırhlı ambulans, DSEI Fuarında da ilgi çekmeye aday. 4x4 konfigürasyona sahip zırhlı ambulans, yüksek riskli bölgeler için ulaşım, ilk yardım ve hastaların nakli amacıyla tasarlandı.

Kompozit seramik bazlı gizli zırhlama sistemi NEFER ise, zırh çeliğiyle aynı balistik koruma seviyesini sağlarken aracı ağırlaştırmayan bir zırhlama sistemi. 4x4 off-road özelliklerine sahip araçlar üzerine, hem kırsal hem de şehir içi kullanım için optimize edilebiliyor.

Katmerciler, yasadışı toplumsal olayların ve gösterilerin engellenmesi ve yatıştırılmasında güvenlik güçlerine büyük kolaylık ve üstünlük sağlayan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) üretiminde de Türk savunma sanayiinin lider şirketi durumunda.



Katmerciler savunma portföyünün önemli birer parçası olan zırhlı iş makineleri ve diğer ürünler gamında ise şu araçlar bulunuyor: Koruma Kalkanı, Uzaktan Kumandalı Zırhlı Paletli Ekskavatör, Zırhlı Kazıcı Yükleyici İş Makinesi, Uzaktan Kontrollü Çok Namlulu Gaz Atar Sistemi, Uzaktan Kumandalı Zırhlı Belden Kırmalı Yükleyici İş Makinesi, Zırhlı Otobüs, Zırhlı Damper, Zırhlı Lowbed Treyler, Zırhlı Su Tankeri ve Zırhlı ADR’li Tanker, Kurtarma Aracı.

 

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