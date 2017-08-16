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Arconic Alcoadan Aliminyum jantlara yeni yüzey işlemesi

Arconic Alcoadan Aliminyum jantlara yeni yüzey işlemesi

Tarih 16 Ağustos 2017, 18:17

Arconic, Alcoa® Alüminyum Jantları için yeni yüzey işlemesini Avrupa’da pazara sunuyor:
Dura-Bright®/Dura-Flange® Yüzey İşlemeleri Daha Fazla Flanş Koruması Sağlar, Jantın Kullanım Ömrünü İki Katına Çıkarır

Alcoa® Alüminyun jantları ürün portföyünün Dura-Bright®/Dura-Flange® yüzey işlemelerine sahip dövme alüminyum jantlarla genişlediğini duyurdu.

Yeni yüzey işleme; jant flanşının aşınmasına karşı daha fazla koruma sağlamakta, jantın kullanım ömrünü iki katına çıkarmakta ve aynı zamanda düşük bakım maliyetini korumaya devam etmektedir: Müşteri filolarında yapılan kapsamlı cila testlerine göre, jantlarda 240.000 kilometrenin ardından dahi jant flanşı aşınmasına dair hiçbir belirti tespit edilmemiştir.  Yeni yüzey işleme sayesinde, yüzlerce yıkamanın ardından son derece parlak, yüksek kaliteli görünüm korunmaya devam etmektedir ve böylece bakım maliyetleri azalmaktadır.

Arconic Wheel Products Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü István Katus: "Arconic, Dura-Bright®/Dura-Flange yüzey işlemesinde  kanıtlanmış ve test edilmiş iki yeniliği bir araya getirmiştir. Yeni yüzey işlemesi ile diğer tüm Alcoa Wheels jantları gibi filoların taşıma kapasitesini arttıran yakıt ve bakım maliyetlerini azaltmaya imkan veren, birinci sınıf, son derece parlak görünümünü koruyan bir jant ortaya çıkmıştır. Bu durum Arconic'in kazanırken müşterilerimizin de kazanmasına nasıl yardımcı olduğunun harika bir örneğidir."  şeklinde ifade etmiştir.



Dura-Bright®/Dura-Flange işlemeli Alcoa Alüminyum Jantları, tomrukçuluk filoları, şehir otobüsü filoları ve şehir otobüsü operatörleri için ideal çözümdür: bu araçların yükü sürekli değiştiğinden flanşlar daha fazla aşınıp yıpranmaktadır ve bu nedenle düşük bakım özellikleri daha da faydalı olmaktadır.  Yeni Dura-Bright®/Dura-Flange Alcoa alüminyum jantları distribütörlerden temin edilebilir.

Tüm Alcoa Wheels jantları tamamen dövme tek parça alüminyumdan yapılır; dolayısıyla çelik jantlardan %47 daha hafif ve beş kat daha güçlü olduğundan taşıma kapasitesini ve yakıt tasarrufunu artırmaktadır.

 

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