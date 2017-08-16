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İnci Akü’den üniversitelilere kariyer fırsatı

İnci Akü’den üniversitelilere kariyer fırsatı

Tarih 16 Ağustos 2017, 12:50

İnci Akü’nün 2011 yılında başlattığı “Üniversitelerin İncileri” projesinde beşinci dönem tamamlandı. Üniversiteli gençlerin profesyonel iş hayatıyla tanışmasını sağlayan İnci Akü, gençlerin geleceklerine yatırım yapmalarına katkıda bulunuyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden seçilen öğrencileri her yıl ‘Üniversitelerin İncileri’ eğitim kampında ağırlayan İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, öğrencilere kişisel gelişime ve iş yaşamına dair eğitimler vererek onları profesyonel hayata hazırlıyor.

5 yılı geride bırakan ve şimdiye dek 32 öğrencinin tamamladığı programda, üniversiteden mezun olduktan sonra İnci GS Yuasa bünyesinde iş yaşamına başlayan gençler de bulunuyor.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan ‘İnci Akü Marka Elçisi” ekibi, üniversite öğrencileri ile marka arasında uzun vadeli, kalıcı ve değer yüklü ilişkiler kuruyor. Aynı zamanda bu ekip İnci GS Yuasa kültürünü, iş yapma şekillerini, çalışma koşullarını ve yapısını anlatarak gençleri bilgilendiriyor ve üniversite kapsamında İnci Akü ile ortak etkinliklere imza atıyor.

‘Üniversitelerin İncileri’ programına katılan öğrenciler, çalışanlarla ve üst düzey yöneticilerle bir araya gelerek onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanma ve paylaşımda bulunma imkânı elde ediyorlar. İş süreçlerine de dâhil olan gençler, performans değerlendirme sistemi ile kişisel performansları konusunda bilgi sahibi olup kendilerini geliştirebiliyorlar.

 

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