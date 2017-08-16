Continental eHorizon uygulamasını geliştiriyor

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16 Ağustos 2017, 12:37

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, swarm connectivity fonksiyonunu tüm araç türleri için kullanılabilir hale getirerek eHorizon uygulamasını daha da geliştiriyor. Böylece araç kameralarından gelen güncel bilgilerle haritalar güncelleniyor ve sürücüye ya da doğrudan araca mesaj olarak gönderiliyor.



Continental, sürü bağlantısı (swarm connectivity) fonksiyonunu tüm araçlara açarak, eHorizon uygulamasını daha da geliştiriyor. Kameranın topladığı değerli verilerin tüm araç sürücüleri tarafından kullanılabilmesi için kameraya kitle kaynağı denen bir fonksiyon ekleyerek bu fonksiyonla saptanan nesnelerle ilgili bilgilerin eHorizon'a gönderilmesine, burada veri yönetimi ve bulutla iletişim sağlanmasına imkan tanıyor.; "Kitle kaynağı fonksiyonunun bir sürücü destek kamerasına entegre edilmesi, mimaride önemli bir değişikliğe gerek kalmadan aracı sensör ağının bir parçası yapıyor. Bu ağ, ilgili güzergah ve trafik bilgisini her koldan toplayıp, yoldaki diğer sürücülere iletiyor. Bu, müşteri kanadında geliştirme çabalarını en aza indirirken, trafiği de akıllı yapıyor" diyerek, yeni fonksiyon hakkında bilgi veriyor.Bu fonksiyon sürücülere sürekli güncellenen harita verisi ve buna ek olarak, geçici hız sınırları, inşaat alanları gibi diğer durumlarda lokasyon bilgisi veren mesajlarla birçok yönde fayda sağlıyor.eHorizon yazılımı, bilgi indirip yüklemek için bir ağ geçidi veri yöneticisi olmanın yanı sıra araçta üretilen ham veri (ör: "Dikkat! Hız sınırı 50 mil!) ile diğer araçlardan gelen aynı tip verilerin işlenmesi arasında bir ara yüz görevi görüyor.Bu prensip, araçları bir sensör ağının parçası yapmak için kullanıldığında sürüş anında daha isabetli kararlar verilmesine de yardımcı oluyor. Hatta bazı trafik koşullarında net bir görüş açısı olmayan araçlar bile, buluttan gelen veriyi işleyerek fren yapabiliyor. Araç fonksiyonlarını önceden optimize etmek için her fırsatta tahmine dayalı önlemler almak Continental eHorizon'un kalbini oluşturuyor.: "Kitle kaynağı ile ilgili olarak eHorizon, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için deyişinde özetlendiği gibi, sürüşü yeni bir dayanışma seviyesine taşıyan iki yönlü bir arayüzdür." diyor.Yakında çok daha güçlü beşinci Continental kamera nesli MFC 500 üretime geçtiğinde, güzergâh üzerindeki önemli noktaları saptamak ve ayrıntılı bir yol veri tabanı oluşturmak da mümkün olacak. Tahmine dayalı enerji yönetimi stratejileriyle sürüş daha da güvenli ve verimli hale gelecek. Bu, araç sürücüsüne güzergâh boyunca yeni destek hizmetlerini kapsayabilecek yepyeni bir bilgi kalitesi seviyesi sunuyor. Bu ikinci yol veri tabanı yapılandırma seviyesinin 2021 yılından itibaren seri üretime hazır olması öngörülüyor. Continental eHorizon'u Eylül ayında, Frankfurt/Main kentinde düzenlenecek olan IAA Frankfurt Otomotiv Fuarında (salon 5.1, stand A07/A08) görücüye çıkaracak.