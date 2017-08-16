30.000’inci Mercedes-Benz Sprinter, üretim bandından indi

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16 Ağustos 2017, 11:58

2007 yılından beri Mercedes-Benz Türk ve Arobus işbirliğinde Türk mühendisliği ve Türk işçilerin emeğiyle üretilen Sprinter minibüsler, bugün başta Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın 120 ülkesine ihraç ediliyor.

Türkiye’de 1996 yılından beri öğrenci, personel, yolcu ve yük taşımacılığı sektörüne hizmet veren Mercedes-Benz Sprinter, 10 yıldır Arobus ile istikrarlı şekilde yürütülen üretim işbirliğinde 30.000’inci aracını banttan indirdi.İlk olarak 2007 yılında 200 adet üretim kapasitesiyle başlayan Mercedes-Benz Türk - Arobus işbirliği, 2013 yılı sonunda yıllık 5.000 adet üzerinde üretim hacmine ulaşarak hızla büyüdü. Arobus tesisilerinde Türk mühendisler tarafından tasarlanarak Türk işçilerin emeği ile üretilen Mercedes-Benz Sprinter minibüsler, 2014 yılında tamamlanan Sprinter Minibüs İhracat Projesi ile Türkiye’den pek çok ülkeye ihraç edilmeye başlandı. Hafif ticari araçlar ürün grubunda da sadece ithalatçı değil aynı zamanda ihracatçı konumuna yükselen Mercedes-Benz Türk, Türkiye ekonomisi ile sektöre katma değer sağlıyor. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan Sprinter okul servisleri ve minibüsler bugün deniz aşırı 120 ülkeye ihraç ediliyor.Bu sene Türkiye’deki varlığının 50.yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, Arobus ile birlikte personel taşımacılığı ve geleceğin güvencesi olan öğrencilerin servislerinde Türkiye’nin en çok güvenilen minibüslerini üretmenin gururunu yaşıyor.Mercedes-Benz Türk, Daimler’in küresel üretim ve Ar-Ge ağının çok önemli bir noktası konumunda. Daimler bünyesinde üretim ağında yer alan merkezler giderek daha fazla birbirine kenetlenirken Mercedes-Benz Türk üretim tesisleri bir yetkinlik merkezi olarak öne çıkıyor. Burada Türk mühendislerin geliştirdiği ve Türk işçilerin ürettiği modeller, en yüksek satış adetlerine ulaşan modellerdir.Arobus işbirliğinde 30.000’inci Mercedes-Benz Sprinter’inüretim bandından indirildiğini, bunun yanı sıra yarım milyondan fazla koltuk üretildiğini belirten: “Türkiye’de minibus denince akla Sprinter geliyor. Bu başarıyı sunduğumuz ürünün kalitesiyle, servis, yedek parça, ikinci el ve finans konularında en üst seviyede verdiğimiz hizmetlerle elde ettik. 2016 yılında karşılaştırmalı hafif ticari araç pazarında bir basamak daha yukarı çıkarak en yüksek satış adedine ulaşan ilk 3 marka arasında yerimizi aldık. Öğrenci ve personel taşımacılığında önemli bir role sahip olan Sprinter aracımızın 2016 yılında Türkiye’de 60.000’inci satışını gerçekleştirdik. Bu başarı çizgimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Arobus ile 2007 yılında iş anlaşması olarak başlayan ilişkimiz ise şu anda stratejik iş ortaklığına dönüştü. Geçtiğimiz 10 yıllık döneme bakıldığında, bu işbirliği neticesinde 30.000 adet Sprinter minibüs aracımızın üretiminin başarıyla gerçekleştirildiğini ve farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için 10+1’den 22+1’e kadar koltuk konfigürasyonlarıyla sunduğumuz ürünlerimizle müşterilerin beğenisi kazandığımızı görüyoruz. Sprinter minibüsün Türkiye’deki bu başarılarından esinlenilerek 2015 yılı itibari ile Arobus üstyapılı Sprinter minibüs araçlar DCAA (Daimler Central Europe, Asia & Africa) projesi kapsamında 120’den fazla deniz aşırı ülkeye ihrac edilmeye başlandı. Bu başarıda emeği olan herkese bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum.”Mercedes-Benz Türk, Sprinter’de sunduğu güvenlik donanımları ve konforu ile okul servisi pazarında müşterilerin beklentilerini araçta bulunan üst düzey güvenlik sistemlerini standart olarak sunarak en iyi şekilde karşılamaya devam ediyor.Sınıfında sunduğu üstün güvenlik özellikleriyle öne çıkan Sprinter’de(ESP - Elektronik Dengeleme Programı), değişken yük ağırlığını dikkate alarak aracın ağırlık noktasını hesaplıyor ve güvenliği büyük ölçüde arttırıyor. Mercedes-Benz Sprinter, yönetmeliklere uygun olarak “ve okul araçlarında standart olarak kullanılan” ile öğrencilerin güvenli bir yolculuk yapmasını sağlıyor. Mercedes-Benz Sprinter, vücudun sırt bölgesini kavrayan ve konforlu baş dayama imkânı sunan ergonomik koltukları sayesinde rahatlığı da ön plana çıkarıyor.Mercedes-Benz, farklı uzunluk, yükseklik, ağırlık ve dingil mesafesi seçenekleri ile pazara sunduğu hafif ticari araç modeli Sprinter’da 3 farklı gövde uzunluğu ve 2 farklı aks mesafesi seçeneği ile ergonomi ve konforu bir arada sunuyor.Taşımacılık sektörünün yıldızı olan Mercedes-Benz Sprinter araçlar, sunduğu ayrıcalıklı güvenlik ve konfor donanımlarının yanı sıra satın alma, kullanım maliyetlerindeki avantajları ve yüksek ikinci el değeri ile pazarda beğeni toplamaya devam ediyor.