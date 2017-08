Petlasın desteklediği genç Türk pilotlar Avrupa yolunda

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

15 Ağustos 2017, 14:55

Global lastik pazarının devleri arasında yer alan Türkiye’nin tek yerli lastik markası Petlas, yarış lastiğinde de en büyüklerden biri olmak için düğmeye bastı. Türkiye ve Avrupa'da otomobil yarışları sektörüne hızlı giriş yapan Petlas, dünya pistlerine damga vurmaya hazırlanıyor.

Global lastik pazarının devleri arasında yer alan Türkiye’nin tek yerli lastik markası Petlas, yarış lastiğinde de en büyüklerden biri olmak için düğmeye bastı. Türkiye ve Avrupa pistlerinde performansı ile otoritelerden tam not alan “Velox Sport PT741” marka lastikleri ile otomobil yarışları sektörüne hızlı giriş yapan Petlas, dünya pistlerine damga vurmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ‘2023 hedefleri’ için lastik, akü, jant sektöründe büyük yatırımlara imza atan AKO Grubunun amiral gemisi olan Petlas, 2023 yılında 1 milyar dolara ulaşması beklenen dünya yarış lastiği sektörünün en büyük oyuncularından biri olmak için Ar-Ge yatırımlarını artırma kararı aldı.Yarış pistlerinde büyüme hedefini, uluslararası şampiyonalarda Türkiye adına yarışacak genç sporcuların gurur verici başarıları ile desteklemek isteyen Petlas, Türk otomobil sporuna yeni yetenekler kazandırılması için düzenlenen “TOSFED Yıldızlarını Arıyor” projesine sponsor oldu.Ar-Ge Merkezi’nde dışarıdan teknoloji transferi olmadan, kendi know-how’ları ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin ilk ‘Radyal Traktör Lastiği, Run-Flat Lastiği, Tam Çelik İş Makinesi Lastiği, Askeri Araç Lastikleri, Tam Çelik Otobüs, Kamyon Lastiklerini üreten Petlas, yaklaşık 250 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımının gerçekleştiği dünya yarış lastiği sektöründe güçlü Ar-Ge ve inovasyon alt yapısıyla da öne çıkmayı amaçlıyor. Geçen yıl faaliyete geçirdiği yaklaşık 70 bin metrekare alan üzerinde 2 bin 100 metre uzunluğuna sahip ‘Test Pisti’ ile de dikkat çeken marka, geliştirdiği yarış lastiklerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeyi planlıyor. Uluslararası piyasanın liderlerinden biri olmak için yola çıkan marka, Türkiye’de otomobil sporunun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak projelerde de yer alıyor.Petlas’ın 2023 Türkiye’sine doğru ilerlerken aldığı bir diğer karar da, büyümesini dünya şampiyonalarında Türk sporunu başarıyla temsil edecek gençlerle birlikte gerçekleştirmek. Usta pilotların yanı sıra, hız tutkusunu profesyonelleştirerek, dünya yarış pistlerinde Türk bayrağını dalgalandıracak gençleri destekleme kararı alan Petlas, Türk otomobil sporları tarihinde ilk defa genç yeteneklerin keşfedilmesi için Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen “TOSFED Yıldızını Arıyor” projesine sponsor oldu. Geçtiğimiz hafta sonu, Körfez Pisti’nde 4 gün boyunca heyecanlı ve çekişmeli görüntülere sahne olan proje elemelerinde yaşları 18 ila 25 arasında değişen 320 aday arasından her günün en hızlı ilk 10 sürücüsü ile en hızlı 5 kadın olmak üzere toplam 45 kişi, final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı. Petlas lastikleriyle, Eylül ayında düzenlenecek final yarışlarından başarıyla çıkacak 2 kadın, 10 erkek sporcu Türkiye’yi Avrupa’daki otomobil yarışlarında temsil edecek.Petlas yarış lastikleri bu yıl Mart ayında İzmir’de düzenlenen Şampiyonlar Şampiyonası’nda, ardından ise 5-6 Ağustos günlerinde Yunanistan’da düzenlenen “Opel Corsa OPC Cup 2’nci Ayak” yarışında, “Velox Sport PT741” marka lastiği ile dünyaca ünlü pilotların övgüsüyle karşılanmıştı.Petlasın, hayallerini gerçekleştirdiği genç pilot adaylarından Süleyman Yüksel, çocukluğundan bu yana yarış pilotu olmak istediğini belirterek, “Projeye Kütahya’dan katıldım. Küçüklüğümden beri hayalimdi ve Türkiye’yi dünyada temsil etmek istiyordum. Bizim gibi genç pilotlara böyle bir proje ile destek vermeleri çok anlamlı. Heyecandan sabaha kadar uyuyamadım. Proje her yönü ile heyecan verdi. Kendi aracımda da yerli lastik Petlas kullanıyorum. Türk markasının bizim gibi pilot olmak isteyen gençlere destek vermesi beni ayrıca mutlu etti. Eleme turlarında da hem kendi başarımdan hem de lastiğin gösterdiği performanstan memnun kaldım” ifadesini kullandı.Körfez Yarış Pisti’nin müdavimi olan ve tüm yarışları yakından takip ederek pilot olma hayali kuran Aşkın Civaoğlu adlı genç ise, “TOSFED’in düzenlediği bu projeyi duyunca çok heyecanlandım. Bu yarış, benim gibi imkânı olmayan genç pilotlar için muhteşem bir şans oldu. Kendimi göstermek ve Türkiye’yi Avrupa pistlerinde temsil etmek istiyorum. Kullandığımız aracın iç dizaynına kadar her şey düşünülmüş. Şimdi, uzun yıllardır hayalini kurduğum pilot koltuğunda oturuyorum. Alışkın olduğum ve yüksek performansından dolayı kendi aracımda tercih ettiğim Petlas lastiğinin, burada da bana avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Hayallerime destek olduğunuz için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.