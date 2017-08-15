TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Goodyear Vector 4Seasons serisi büyüyor

Goodyear Vector 4Seasons serisi büyüyor

Tarih 15 Ağustos 2017, 13:14

Goodyear, Vector 4Seasons serisini sürücülerin artan ihtiyaçlarına yönelik olarak genişletiyor. Pazarın en zengin dört mevsim lastiği serilerinden biri olan Vector 4Seasons’a 14 farklı ebat daha eklendi.

Dünyanın lider lastik üreticisi Goodyear’’ın, dört mevsim lastiği alanında 40 yılı aşkın bir süredir devam eden araştırma, geliştirme ve inovasyon süreci sonucunda kısa süre önce piyasaya sürdüğü Vector 4Seasons lastikleri yeni ödüller kazanmaya ve ebat serisini genişletmeye devam ediyor.

Goodyear, sürücülerin yıl boyu farklı hava şartlarında mükemmel performans sunan lastik beklentilerini karşılamak, Avrupa pazarının en hızlı büyüyen segmenti olan dört mevsim lastik segmentinin gelişimini karşılamak amacıyla Vector 4Seasons’ın 14 yeni ebadını piyasaya sürdü.
Serideki bu büyüme özellikle 17 ve 18 inç lastikleri kapsıyor. W ve Y hız endekslerine sahip yeni ebatların üretilmesi sayesinde, araç parkı gelişimine uygun olarak, daha güçlü otomobiller de Vector 4Seasons lastikleri ile donatılabiliyor.

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 serisindeki büyüme önemli bir kısmı halen üretilmekte olan ve bir kısmı da yıl sonuna kadar üretilecek olan 14 yeni ebadı kapsıyor:

 
Goodyear Tire & Rubber Şirketi Hakkında:
Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden biri olan Goodyear, günümüzde küresel platformda 21 ülkedeki 47 tesisinde 65.000 çalışanıyla üretim yapıyor. Goodyear’ın Akron, Ohio ve Colmer-Berg, Lüksemburg’da bulunan Inovasyon Merkezleri, sektörün performans standartlarını belirleyen teknoloji harikası ürün ve hizmetler sunmak için çalışıyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Endüstri Yan Sanayi

Petlasın desteklediği genç Türk pilotlar Avrupa yolunda

 Petlasın desteklediği genç Türk pilotlar Avrupa yolunda Global lastik pazarının devleri arasında yer alan Türkiye’nin tek yerli lastik markası Petlas, yarış lastiğinde de ...

Prins’ten yeni ürün EcoMax

 Prins’ten yeni ürün EcoMax Otogaz dönüşüm sistemlerinin teknoloji ve kalite lideri Prins, yeni ürünü ile şimdi ayrıcalıklarını çok önemli ekon...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x