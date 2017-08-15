Goodyear Vector 4Seasons serisi büyüyor

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15 Ağustos 2017, 13:14

Goodyear, Vector 4Seasons serisini sürücülerin artan ihtiyaçlarına yönelik olarak genişletiyor. Pazarın en zengin dört mevsim lastiği serilerinden biri olan Vector 4Seasons’a 14 farklı ebat daha eklendi.

Dünyanın lider lastik üreticisi Goodyear’’ın, dört mevsim lastiği alanında 40 yılı aşkın bir süredir devam eden araştırma, geliştirme ve inovasyon süreci sonucunda kısa süre önce piyasaya sürdüğü Vector 4Seasons lastikleri yeni ödüller kazanmaya ve ebat serisini genişletmeye devam ediyor.Goodyear, sürücülerin yıl boyu farklı hava şartlarında mükemmel performans sunan lastik beklentilerini karşılamak, Avrupa pazarının en hızlı büyüyen segmenti olan dört mevsim lastik segmentinin gelişimini karşılamak amacıyla Vector 4Seasons’ın 14 yeni ebadını piyasaya sürdü.Serideki bu büyüme özellikle 17 ve 18 inç lastikleri kapsıyor. W ve Y hız endekslerine sahip yeni ebatların üretilmesi sayesinde, araç parkı gelişimine uygun olarak, daha güçlü otomobiller de Vector 4Seasons lastikleri ile donatılabiliyor.Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 serisindeki büyüme önemli bir kısmı halen üretilmekte olan ve bir kısmı da yıl sonuna kadar üretilecek olan 14 yeni ebadı kapsıyor:Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden biri olan Goodyear, günümüzde küresel platformda 21 ülkedeki 47 tesisinde 65.000 çalışanıyla üretim yapıyor. Goodyear’ın Akron, Ohio ve Colmer-Berg, Lüksemburg’da bulunan Inovasyon Merkezleri, sektörün performans standartlarını belirleyen teknoloji harikası ürün ve hizmetler sunmak için çalışıyor.