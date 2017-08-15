Prins’ten yeni ürün EcoMax

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15 Ağustos 2017, 12:52

Otogaz dönüşüm sistemlerinin teknoloji ve kalite lideri Prins, yeni ürünü ile şimdi ayrıcalıklarını çok önemli ekonomik avantajlarla sunuyor.

Düşük maliyet ve yüksek performansa sahip EcoMax, Prins Otogaz Dönüşüm Sistemleri'nin Türkiye pazarına sunduğu yeni LPG kitlerinden biri olarak kısa sürede yoğun ilgi görmeye başladı. Sıralı otogaz dönüşüm sistemi EcoMax; 4 silindir çok noktalı enjeksiyon sistemine sahip araçlara uyum sağlıyor. R67-01 belgesine sahip EcoMax kit parçaları, kompakt tasarımlarıyla birlikte sağladığı kolay montaj imkanı ile de rakiplerinden ayrışıyor.Prins kitlerinin tümünde olduğu gibi yüksek teknolojili Prins Diagnostic Programı’nın kullanıldığı EcoMax kitinde; LPG regülatörü, enjektörü, enjektör raili, filtre ünitesi, yakıt seçici anahtar, elektronik kontrol ünitesi, elektrik tesisatı ve basınç-sıcaklık sensörü yer alıyor. Tüm bu özellikleri ile EcoMax LPG otogaz dönüşüm kiti, Prins’in bilinen yüksek teknolojisinin uygun maliyetle elde edilebileceği en iyi otogaz sistemi konumuna taşıyor. Aracının kıymetini bilenlerin markası Prins’in yüksek teknolojisini taşıyan EcoMax, ekonomik fiyatı ve kalitesi ile pazarda kısa sürede gördüğü ilgi ile adeta fark yarattı. Prins EcoMax LPG otogaz dönüşüm kitleri, yarım asrı aşan köklü geçmişi ile Türkiye’nin enerji markası İpragaz güvencesi ile tüm yurda yayılmış yaklaşık 250 Prins bayisinde satışa sunuldu.Yüksek kapasiteli ve yüksek performanslı enjektörleri ile her koşulda benzine eş değer LPG püskürtülmesini sağlar. Motor gücüne göre özel olarak nozul seçimi yapılır. Uzun ömürlü kullanımı ve yüksek performansı birlikte sunar.Yüksek ısı transferi yapabilen, tek kademeli, kesici valf–filtre entegreli, ayarlanabilir basınç aralığı ile; yaz-kış basınç ayarlaması gerektirmeyen sabit LPG debisine sahip regülatörü üzerinden motor soğutma suyu sıcaklığı takip edilebilir.Tek çıkışlı filtresi, kaliteli kartuşa ve montaj kolaylığı sağlayan kompakt tasarıma sahiptir.Yakıt göstergesi, tank içerisindeki LPG seviyesini LED ışıklar ile gösterir ve LPG bittiğinde, sesli ikaz ile sürücüyü uyarır. Ayarlanabilir seviye sinyalleri ile gösterge optimum hassasiyette çalışır.Prins’in yazılımı ile geliştirilmiş diagnostik ve arıza tespit programı ile donatılmış elektronik kontrol ünitesine sahiptir. Tüm kompanentler ile hızlı iletişim kurarak sinyal gecikmesi oluşturmaz.İleri teknoloji kullanılarak hafif-kompakt olarak üretilmiştir.