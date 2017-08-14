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HMC Yapı, Scania’yı tercih etti

HMC Yapı, Scania’yı tercih etti

Tarih 14 Ağustos 2017, 16:51

Altyapı sektörü ile çalışmalarına başlayan HMC Yapı, Türkiye genelinde birçok projede yer alırken, filosuna kattığı Scania araçlar ile faaliyet alanlarını da genişletiyor.

15 yıldır sektörün farklı alanlarındaki büyük projelerde imzası bulunan HMC Yapı, filosuna 4 adet Scania P410 8x4 daha kattı. Araçların satışı Doğuş Otomotiv Scania Yetkili Satıcı ve Servisi Aykan Otomotiv tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul, İzmir, Kastamonu, Elazığ, Tekirdağ, GAP Bölgesi ve yeni başladıkları Rize ve Artvin gibi birçok şehir ve bölgede üstlendiği projeleri başarıyla tamamlayan HMC Yapı, araçlarını Silivri’deki merkez şantiyelerinde Scania Satış Bölge Müdürü Volkan Kâhya tarafından teslim aldı.

“Scania rekabette elimizi güçlendirecek”
HMC Yapı ve San Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Coşkun yeni araçlarını teslim alırken, “Firmamızın araç filosunda Scania araçlarımız ile birlikte farklı markalardan araçlarda bulunuyor. Sektörde edindiğimiz tecrübelerimiz ile hizmet alanlarımızı genişletmek istiyoruz. Scania, düşük yakıt tüketimi, sağlamlığı ve yüksek ikinci el değeri ile işletme maliyetlerimizi düşürürken, en zorlu koşullarda bile sergilediği performans ile projelerimizde avantaj sağlamakta. Bu yüzden yeni araç alımında hiç tereddütsüz Scania araçlarını seçtik.” açıklamasında bulundu. Şu anda devam eden 19 projelerinin bulunduğunu söyleyen Coşkun, yeni Scania araçlarını bu projelerde kullanarak en iyi performansı elde etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Dünyanın ve sektörün değişen ihtiyaçlarına göre tasarlanan, yüksek teknoloji ve 126 yıllık deneyime sahip Scania, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümleri ile iş ortaklarının yanında olmaya devam ediyor.

 

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