Karsan, mobilite servis şirketi MaaS Global’e yatırım yapan ilk otomotiv şirketi oldu

14 Ağustos 2017

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle öne çıkan, global ve ulusal ihalelerde adından sıklıkla başarıyla söz ettiren Karsan, “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonuyla aldığı aksiyonları kapsamında Finlandiyalı mobilite servis operatörü MaaS Global’e yatırım yapan ilk otomotiv şirketi oldu.

Karsan’ın hissedarları arasında olduğu MaaS Global, farklı ulaşım çözümlerini bir arada sunan yenilikçi bir ulaşım platformu oluşturmak üzere kuruldu. Şirket, ‘Whim’ adı verilen dijital uygulaması üzerinden müşterilerin ulaşım ihtiyaçlarına göre belirlenmiş toplu taşıma, e-taksi çağırma ve otomobil kiralama hizmetlerini kapsayan aylık bir abonelik paketi satın almalarını sağlıyor. Şu an için Helsinki’de faal olan uygulamanın kapsama alanının bu yıl Avrupa’nın en önemli üç kentinde daha devreye alınması ve devamında ise dünyanın dört bir yanındaki kentlere yaygınlaşması planlanıyor. Sadece bireylere trafikte kaybettikleri zamanı geri kazandırmakla sınırlı kalmayan bir vizyon ortaya koyan MaaS Global, aynı zamanda otonom sürüş özelliğine sahip araçları, daha az bireysel otomobil kullanımı ve daha temiz kentleri de içeren hedefleriyle de ön plana çıkıyor.MaaS Global'in vizyonu ve iş modelinin Karsan’ın mevcut ve gelecekteki müşterilerinin mobilite ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi esas alan stratejik hedefi çok iyi örtüştüğünü vurgulayan Okan Baş, Karsan’ın elektrikli araçlardan otonom sürüşe kadar geleceğe yönelik Ar-Ge odaklı vizyon çalışmalarının bulunduğuna dikkat çekti. Karsan CEO’su Okan Baş, “Önemli hissedarlarından biri olduğumuz MaaS Global, dünyanın bu alanda faaliyet gösteren ilk şirketi olmasıyla dikkat çekerken, ulaşım sistemini çok daha etkin hale getirmeyi hedefleyen bu oluşumunun tetikleyicilerinden ve uygulamaya konmasında etkin ana oyunculardan biri olan Karsan da bu şirkete tüm dünyada yine ilk yatırım yapan otomotiv şirketi olmasıyla ön plana çıkıyor. MaaS’ın ardında yatan temel fikir, bireylerin günlük mobilite ihtiyaçlarını kullandıkça ödemeyi tek seferlik veya aylık abonelik çözümü ile bir uygulama üzerinden tesis etmek. Bu minvalde yapılan global araştırmalara baktığımızda 2030 yılına kadar küresel mobilite çözüm pazarının (MaaS) bir trilyon doları aşacağını tahmin ediliyor. Hızla büyüyen pazara ilk giren Finli şirketin geleceği son derece parlak ve umut vaat ediyor. Karsan olarak sektörünün öncüsü olan ve hissedarı olduğumuz MaaS Global’e yaptığımız yatırımın karşılığını en iyi biçimde alacağımıza inanıyoruz” dedi.Helsinki merkezli start-up MaaS Global'in CEO'su ve kurucusu Sampo Hietanen, MaaS'ı servis olarak Mobilite (Mobility as a Service) alanında dünyanın ilk şirketi olarak konumlandırmasıyla dikkat çekiyor. Sistemin zaman kazandırma noktasında tüketiciye çok büyük fayda sağladığını ifade eden Sampo Hietanen: “MaaS Global’in Whim uygulamasıyla kullanıcılarımıza otobüslerden trenlere, tramvaylara, taksilere ve hatta kiralık otomobillere kadar her türlü ulaşım ihtiyacını çözme yolu sunuyoruz. Sistemimiz ay içerisinde gerçekleştirilecek her bir seyahati kapıdan-kapıya şeklinde kapsıyor. Bence sistemin en büyük faydalarından biri araba sahipliği ihtiyacını azaltıp mevcut ulaştırma modlarının en etkin ve bireylerin ihtiyacına uygun olarak kullanılması ile trafik sıkışıklığına önemli bir çözüm sunarak bireylere daha fazla zaman kazandırıyor olması. Her gün ortalama 90 dakikamızı ulaşıma ayırıyoruz. Söz konusu süreyi kendimize ayırıp geri kazanabilsek, nasıl olur?” açıklamasıyla dikkat çeken bir yaklaşıma sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.“Bugüne kadar mobilite konusuna yanlış bir bakış açısıyla yaklaştık” diyen Hietanen; “Sadece A noktasında B noktasına ulaşmak son kullanıcı için yeterli değil, tüm yolculuk süresindeki deneyim de önemli. Eğer ulaşım hizmetleri gerçekten rahat ve kullanışlı kılmak üzere dijital olarak entegre edilebilirse trafik sıkışıklığı ve kirlilik azaltarak verimlilik önemli oranda arttırılabilir.” yaklaşımıyla da şirket vizyonu hakkında önemli ipuçları veriyor.MaaS’ın asıl amacı; gerçek zamanlı bilgileri kullanarak ve ulaşımı büyük ölçüde optimize ederek yolculara kolaylıkla kullanabilecekleri entegre bir sistem sunmak ve böylece ulaşımın geleceğini sürdürebilir kılmak. MaaS ile; otoparklar, otobüsler, özel araçlar, trenler, ödeme sistemleri yani kısaca bütün ulaşım sistemleri birbirine bağlı bir sistem içinde işleyecek ve ulaşım ihtiyacı olan bütün bireylere, ihtiyaçlarına özel çözümler sunacak. Böylelikle yolcular, bireysel araçlarından bağımsız kendileri için en konforlu, en kısa ve en ekonomik ulaşım çözümünü seçme özgürlüğüne sahip olacak.MaaS konsepti, ulusal taşımacılık politikalarında zaten önemli bir rol üstlendiği Finlandiya’da doğdu. Dijitalleşme ve mevcut uygulamaların en iyisini bir araya getirerek tüm ulaşım evrenini değiştirecek olan MaaS önemli bir inovasyon olarak kabul ediliyor. MaaS konseptinin kurucusu olan Sampo Hietanen, hizmetin ana hatlarının oluşturulması için küresel çapta öncülük ediyor. Ulaşımın dünyanın büyük ikinci tüketici pazarı olması ve ortalama kullanıcıların ulaşıma için ayda 300 euro harcaması göz önüne alındığında MaaS şaşırtıcı bir potansiyele sahip. Sadece tüketicilerin hayatlarını iyileştirmekle kalmayan ve çevrenin korunmasında önemli bir rol de üstlenen MaaS aynı zamanda küresel çapta benzersiz iş fırsatları da sunacak.Karsan’dan sonra geçtiğimiz günlerde, Avrupa’da merkezi bulunan Toyota’nın finansal ayağı da MaaS Global’e yatırım yaptı. Otomotiv şirketlerinin ardı ardına yatırımlarının MaaS Global'in pazar girişini hızlandırmaya ve uzun vadeli sadık bir müşteri tabanını oluşturmaya yardımcı olması bekleniyor.