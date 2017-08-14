TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Karaman Beton'a 5 adet Renault Trucks T 460

Karaman Beton'a 5 adet Renault Trucks T 460

Tarih 14 Ağustos 2017, 13:07

Karaman Beton silobas nakliyesinde kullanmak üzere 5 adet Renault Trucks T 460 satın aldı.

Firmanın aldığı 5 adet araç için Orhanlı Koçaslanlar Otomotiv Yetkili bayisinde yapılan teslimat törenine, Koçaslanlar Otomotiv İstanbul Şube Müdürü Erdoğan Seymen, Koçaslanlar Otomotiv İstanbul Satış Yöneticisi Fuat Kara, Karaman Beton Yönetim Kurulu Üyesi Sabit Karaman, Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Renault Orhanlı Servis Müdürü Hüseyin Şipka katıldı.
 



 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

HMC Yapı, Scania’yı tercih etti

 HMC Yapı, Scania’yı tercih etti Altyapı sektörü ile çalışmalarına başlayan HMC Yapı, Türkiye genelinde birçok projede yer alırken, filosuna kattığı...

Tırsan'ın Avrupa teslimatları son sürat devam ediyor

 Tırsan'ın Avrupa teslimatları son sürat devam ediyor Tırsan, Belçika merkezli ICTS Group’a 250’nin üzerinde Kässbohrer marka treyler teslimatı gerçekleştiriyor.

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x