Karaman Beton'a 5 adet Renault Trucks T 460

Firmanın aldığı 5 adet araç için Orhanlı Koçaslanlar Otomotiv Yetkili bayisinde yapılan teslimat törenine, Koçaslanlar Otomotiv İstanbul Şube Müdürü Erdoğan Seymen, Koçaslanlar Otomotiv İstanbul Satış Yöneticisi Fuat Kara, Karaman Beton Yönetim Kurulu Üyesi Sabit Karaman, Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Renault Orhanlı Servis Müdürü Hüseyin Şipka katıldı.

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