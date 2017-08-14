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Şehit Astsubay Şimşek anısına yarıştılar

Şehit Astsubay Şimşek anısına yarıştılar

Tarih 14 Ağustos 2017, 12:02

2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 6. yarışı olan Şehit Astsubay Hamza Şimşek Tırmanma Yarışı, 13 Ağustos pazar günü Çankaya'da düzenlendi.

2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 6. yarışı olan Şehit Astsubay Hamza Şimşek Tırmanma Yarışı, 13 Ağustos pazar günü Ankara Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından Çankaya'da düzenlendi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Sakarya ve Kocaeli illerinden 18 sporcunun katıldığı yarış, Ocak ayında El Bâb’da yapılan Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen, yarışın yapıldığı köyde yaşayan ve köy muhtarı Mustafa Şimşek’in de oğlu olan Şehit Hamza Şimşek adına gerçekleştirildi.

6 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış olarak koşulacak organizasyonda Kategori 1'de Opel Corsa GSI ile Kaan Kara birinciliği elde ederken, Fiat Palio ile Ramazan Ekiz ikinciliğin sahibi oldu.

Kategori 2'de Neo Motorspor adına Peugeot 208 R2 ile yarışan Ferhat Tanrıbilir birincilik serisini Ankara'da da sürdürerek bir kez daha podyumun en üst basamağında yer aldı. Bu kategorinin ikincisi Opel Astra GSI ile Çağlar Ünüvar ve üçüncüsü de Ford Fiesta ST ile Önder Akcengiz oldu.



Kategori 3'te GP Garage My Team adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile Antalyalı Okan Tanrıverdi birinciliğe uzanan sporcu olurken, Renault Clio II Sport ile Erdal Etyemez ikinciliği ve Peugeot 206 RC ile Sakarya'dan Yasin Güleç üçüncülüğü kazandı.

Mitsubishi Lancer EVO IX ile Ankara'dan Kadir Murat Altuntaş hem Kategori 4' birinciliğinin, hem de 03:21,180 ile en iyi zaman kupasının sahibi olurken, ikinciliği İzmir'den prototip Opel Corsa GSI ile Cem Yudulmaz ve üçüncülüğü de Ankara'dan Subaru Impreza WRX ile Yavuzhan Cabbaroğlu elde etti.

2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 26-27 Ağustos tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 7. ayak yarışı ile sona erecek

 

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