Prometeon Türkiye'den Güneydoğu çıkartması

14 Ağustos 2017, 11:51

Geliştirdiği servis ve çözümleriyle lastik bakım yönetiminde uzman Pirelli marka Endüstriyel Lastikler’in üreticisi Prometeon Türkiye CEO’su Alp Günvaran ve Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak Güneydoğu Anadolu bölgesinde müşteri ziyaretlerinde bulundular.

Bölgenin potansiyeline dikkat çeken Günvaran, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin potansiyeli ve ticaretimizdeki öneminin farkındayız” dedi.



Pirelli marka endüstriyel lastiklerin üreticisi Prometeon Türkiye CEO’su Alp Günvaran ve Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, Güneydoğu Anadolu bölgesine ziyaret gerçekleştirdiler. Mardin, Diyarbakır, Silopi ve Cizre’de yetkili satıcıları ve filoları ziyaret eden Günvaran ve Şenocak, müşterileri dinlerken, onlarla şirketin genel vizyon ve stratejilerini paylaştılar.



Filo çözümleri ile de müşterilerin lastiklerinden en yüksek verimi almalarına destek olmak için Fleet Mobile, Fleet Cube ve Fleet Tech gibi inovatif hizmetler sunan Prometeon Türkiye, bu hizmetlerle filoların ana işlerine odaklanmalarını sağlamaya çalışıyor. Bu hizmetlerin yanında üst yönetim de saha ziyaretleri ile müşterilerinin her zaman yanında olduğunu gösterirken, sadece şirket vizyonu ve stratejilerini anlatmakla kalmıyor, operasyonel anlamda da onlara yardımcı oluyor. Nitekim son Güneydoğu Anadolu ziyaretinde bölgenin en önemli filolarından biri olan Mungan Uluslararası Nakliyat’ta incelemelerde bulunan Günvaran, filoya ait lastik ve performanslarını ölçüp, filoların ana işlerine odaklanmalarının nasıl sağlandığını bizzat kendisi de uygulayarak göstermiş oldu.



Bölge ziyaretlerinin şirket için önemine dikkat çeken Prometeon Türkiye CEO’su Alp Günvaran, “Prometeon Türkiye olarak müşterilerimizin rekabet avantajına katkı sağlamak ve onların maliyetlerini düşürecek şekilde lastik işlerini yönetmelerine yardımcı olmak ana amacımızdır. Lastiği üreten çalışanımızdan şirketin en tepesindeki yöneticilerimize kadar her zaman müşterilerimizin yanındayız. Müşterilere dokunmanın onların işlerini yönetirken yaşadıkları sıkıntıları anlamanın en iyi yolunun müşterilerimizi dinlemekten geçtiğinin farkındayız” dedi.



Öte yandan Güneydoğu ziyaretini değerlendiren Günvaran, “Bölgenin potansiyelinin ve ticaretimizdeki öneminin farkındayız. Bu ziyaretimizde bölge insanının ve kamyoncuların sıcak yaklaşımlarından çok etkilendik. Biz de Prometeon Türkiye olarak her zaman onların yanında olacak ve destek vereceğiz” dedi.