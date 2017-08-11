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Boytorun Architects, Türkiye'deki Nissan showroom’larını yeniliyor
11 Ağustos 2017, 16:27
Türkiye’de birçok global firmanın mimari ve iç mimari projelerine imza atan Boytorun Architects, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Nissan’ın Türkiye genelindeki showroomlarını yeniliyor. Firmanın değişen kurumsal kimliğine uygun olarak yenilenen showroomlar, işveren ve kullanıcı beklentilerini en üst seviyede karşılıyor.
Mimar Yudum Boytorun ve Mimar Semih Boytorun’un kurucusu olduğu Boytorun Architects, global markalar için yaptığı projelerde kurum kimliği ve kullanıcı beklentilerini tasarımlarına yansıtmaya devam ediyor. Nissan’ın Türkiye’deki yeni kurumsal kimlik kararlarını showroomlarına yansıtan Boytorun Architects, İstanbul Mar Oto, Eskişehir Teknik Oto, Düzce Nur Showroom ve Sivas Oflazlar Showroom’da yaptığı tasarım ve uygulamalar ile kullanıcı beklentilerini en üst düzeyde karşılıyor.
Boytorun Architects, Nissan globalin yeni kurumsal konseptiyle hayat verdiği showroomları; müşteri karşılama, araç sergileme, danışman odaları, araç teslim ve servis kabul gibi müşterinin deneyimlediği her alanı ayrı ayrı ele almış ve tüm bu bölümleri global onaylı yerel malzemelerle yeniden kurgulamış.
Konseptin bütününe bakıldığında showroom girişlerinde ikonik olarak tanımlanabilecek oldukça gösterişli ve efektif bir modül olan Nissan Drive müşterileri karşılıyor. Tüm araçlar, lounge ve danışman odaları Nissan Drive’ı merkez kabul ederek kurgulanmış. Showroomların geneline hakim olan soft gri ve beyaz renk tonları modern bir atmosfer oluştururken, hiçbir karışıklığa mahal vermeden araçları ve Nissan Drive’ı ön plana çıkartıyor. Danışman odaları ve lounge alanında yoğun olarak tercih edilen ahşap malzemeler ise,kullanıcıların kendilerini rahat ve keyifli bir ortamda hissetmeleri için kullanılmış.
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