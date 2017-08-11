Boytorun Architects, Türkiye'deki Nissan showroom’larını yeniliyor

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11 Ağustos 2017, 16:27

Türkiye’de birçok global firmanın mimari ve iç mimari projelerine imza atan Boytorun Architects, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Nissan’ın Türkiye genelindeki showroomlarını yeniliyor. Firmanın değişen kurumsal kimliğine uygun olarak yenilenen showroomlar, işveren ve kullanıcı beklentilerini en üst seviyede karşılıyor.

ve’un kurucusu olduğu, global markalar için yaptığı projelerde kurum kimliği ve kullanıcı beklentilerini tasarımlarına yansıtmaya devam ediyor.’ın Türkiye’deki yeni kurumsal kimlik kararlarını showroomlarına yansıtanve’da yaptığı tasarım ve uygulamalar ile kullanıcı beklentilerini en üst düzeyde karşılıyor.globalin yeni kurumsal konseptiyle hayat verdiği showroomları; müşteri karşılama, araç sergileme, danışman odaları, araç teslim ve servis kabul gibi müşterinin deneyimlediği her alanı ayrı ayrı ele almış ve tüm bu bölümleri global onaylı yerel malzemelerle yeniden kurgulamış.Konseptin bütününe bakıldığında showroom girişlerinde ikonik olarak tanımlanabilecek oldukça gösterişli ve efektif bir modül olanmüşterileri karşılıyor. Tüm araçlar, lounge ve danışman odaları’ı merkez kabul ederek kurgulanmış. Showroomların geneline hakim olan soft gri ve beyaz renk tonları modern bir atmosfer oluştururken, hiçbir karışıklığa mahal vermeden araçları ve’ı ön plana çıkartıyor. Danışman odaları ve lounge alanında yoğun olarak tercih edilen ahşap malzemeler ise,kullanıcıların kendilerini rahat ve keyifli bir ortamda hissetmeleri için kullanılmış.