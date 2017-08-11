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BFGoodrich® sponsorluğundaki Transanatolia Rally Raid İzmir’de

BFGoodrich® sponsorluğundaki Transanatolia Rally Raid İzmir’de

Tarih 11 Ağustos 2017, 16:20

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin tarafından üretilen BFGoodrich®, Türkiye’deki ralli organizasyonlarının en iddialılarından Transanatolia Rally Raid’e sponsor oldu. 19 Ağustos’ta başlayacak yarışlar, bu yıl İzmir’den start alacak.

Lastik devi Michelin tarafından üretilen BFGoodrich®, Türkiye’nin en önemli ralli organizasyonlarından Transanatolia Rally Raid’e sponsor olarak yer alıyor. İzmir'den Samsun'a kadar sürecek macera dolu yarış, 19 Ağustos'ta Ege'den başlayıp Akdeniz'e oradan da Karadeniz'e uzanacak. Bu yıl ilk kez farklı bir noktada Samsun'da 26 Ağustos’ta sona erecek yarışlar, 8 gün sürecek.



BFGoodrich®, macera tutkunlarını desteklemeye devam ediyor
Organizasyon boyunca kurulacak kamp alanlarında, BFGoodrich®, özel olarak hazırladığı BFGoodrich Sporcu Alanı’nda ihtiyacı olan yarışmacılara lastik satışı, sökme-takma hizmeti ve sporculara yönelik çeşitli aktivitelerle hizmet vermeye devam edecek.

BFGoodrich®, “Good Project” kazananları da Transanatolia’da yarışıyor
En uzun ve zorlu motorsporları organizasyonlarından Transanatolia’da BFGoodrich®’in “Good Project” projesine hayallerini hayata geçirmek üzere katılarak kazanan otomobil tutkunu ekip Selen & Koray Muratoğlu çifti de Toyota Hilux ile yarışacak. BFGoodrich Good Project’e katılarak Avrupa çapında seçilen ilk 10 proje arasına girmeyi başaran ekip, BFGoodrich®’ten aldıkları lojistik ve finansman desteği sayesinde İzmir’den başladıkları maceralarını Samsun’a kadar sürdürecek.

7. Transanatolia’ya geniş katılım
2010 yılından bu yana her yıl Ağustos ayından düzenlenen ve bu sene yedinci kez gerçekleştirilecek Transanatolia Rally Raid, İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Hollanda, Yunanistan, Azerbaycan ve Kıbrıs gibi pek çok farklı ülkeden katılımcıları da ağırlamayı hedefliyor.

Yarışmacılar 8 gün boyunca zorlu parkurlarda sınanacak
Rallilerden daha uzun ve daha ağır yol şartları içeren etaplarda toprak, çamur ve su geçişlerinden oluşan zorlu parkurlarda yarışmacılar, 8 gün boyunca türlü maceralarla baş etmek zorunda kalacak ve navigasyon / yön bulma yetenekleri sınanacak.

Anadolu’dan geçen 2 bin 850 km’lik bir rotada ilerleyecek Türkiye ve dünyadan pek çok yarışmacı, yol boyunca Anadolu'nun saklı güzellikleri ile karşılaşacak.

 

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