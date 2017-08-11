Tırsan'ın Avrupa teslimatları son sürat devam ediyor

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11 Ağustos 2017, 16:03

Tırsan, Belçika merkezli ICTS Group’a 250’nin üzerinde Kässbohrer marka treyler teslimatı gerçekleştiriyor.

Türkiye treyler sektörünün lideri Tırsan, Avrupalı müşterilerine çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Tırsan, Avrupa’nın önde gelen kiralama şirketlerinden biri olan Belçika merkezli ICTS Group’a gerçekleştirdiği son teslimatta intermodal taşımacılığa uygun Kässbohrer marka K.SCS M Perdeli Mega treyler teslim etti. Firmanın 250’nin üzerindeki siparişinin teslimatları, eşzamanlı olarak Tırsan’ın Almanya’daki Goch ve Ulm lokasyonlarında bulunan fabrikalarından gerçekleştirilirken, son araçlarının teslimat töreni Tırsan Adapazarı Fabrikası lokasyonunda ICTS Group Başkan’ı Jan Coene ve Genel Başkan’ı Johan de Coster’ın katılımı ile gerçekleşti.Teslimat töreni öncesinde, ICTS Group yetkililerine yapılan fabrika gezisinde, son teknoloji ile üretilen geniş ürün yelpazesine ait üretim hatları, Kaynak Akademisi, Prototip Test Merkezi ve Kataforez (KTL) tesisi gezilirken, ziyaretçilere üretim prosesleri ve ürünler üzerinde uygulamalı olarak detaylı bilgiler verildi. Yapılan fabrika gezisinden çok memnun kaldıklarını belirten ziyaretçiler, Tırsan’ın sahip olduğu son teknoloji üretim tesislerinden çok etkilendiklerinin altını çizerek, Tırsan ile olan iş birliklerinin ileriki dönemlerde artarak devam edeceğini vurguladılar.ICTS Group, treyler kiralama, bakım ve saha hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren bir firmadır. İngiltere, Hollanda, Belçika, Polonya ve Rusya’da ICTS firması, Avrupa'daki belli başlı ulaşım yollarında hizmet sunmaktadır. 1.800’ün üzerinde treylere sahip olan firmanın filosunda 250’nin üzerinde Kässbohrer marka araç bulunmaktadır.ICTS filosundaki Kässbohrer intermodal Tenteli Perdeli treylerleri, Ro-Ro taşımacılığı için özel dizayn edilen ve olası darbelere karşı ekstra koruma sağlayan, kaynaklı kayıcı sac ve güçlendirilmiş king-pin bölgesi kullanılmaktadır. Öte yandan KTL kaplamalı şasisi ile 10 yıl paslanmazlık garantisi sunmaktadır. Firmanın filosunda ayrıca, Kässbohrer K.SCX X Perdeli Maxima treylerler ve K.SHG L Kässbohrer Konteyner Şasi de bulunmaktadır.Kässbohrer Perdeli Mega’da yük güvenliği Tırsan mühendisleri tarafından geliştirilen K-fix sistemi ile sağlanmaktadır. K-fix, 236 farklı noktadan yük bağlama olanağı sunmaktadır. Televre üzerinde tüm araç boyunca yer alan her biri 2,5 ton yük direncine dayanıklı bağlama noktaları ile aracın iç genişliğinden ödün vermeden, yükleri Code XL standartlarına uygun olarak emniyet altına alınabilmektedir.Kässbohrer, Intermodel taşımacılıkta Mega semi-treylerler için Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sunmaktadır. "e-f-g-i" Vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine uyumlu olan Tren Yükleme Sistemi’nde 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunur. Tren Yükleme Sistemi sayesinde yakıt tasarrufunun artması, tamir bakım masrafı, lastik ve işletme maliyetlerini minimum seviyeye indirgenir. Ayrıca Ro-Ro taşımacılığı için özel dizayn edilen ve olası darbelere karşı ekstra koruma sağlayan, kaynaklı kayıcı sac ve güçlendirilmiş king-pin bölgesi kullanılmaktadır.Yükleme ve boşaltma esnasında 500 mm yükleme amaçlı, farklı ülke ve yük şartlarına göre +150 mm seviyelendirme özelliğine sahip çatı kaldırma sistemi de mevcuttur. Böylece farklı tip müşteriler için farklı iç net yükseklik seçenekleri sunarak, optimal bir şekilde kullanım sağlamaktadır.Özellikle Avrupa’nın büyük filoları tarafından tercih edilen, Kässbohrer Perdeli Maxima’da yük güvenliği Tırsan mühendisleri tarafından geliştirilen K-fix sistemi ile sağlanmaktadır. Ayrıca sunmuş olduğu 7,2 ton fork-lift aks yüküne dayanıklı taban dayanımı sayesinde, özellikle noktasal yüklemelerde güvenli bir yükleme ve ekstra taban dayanımı sağlamaktadır.Kässbohrer, Intermodel taşımacılıkta Maxima semi-treylerler için Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sunmaktadır. "e-f-g-i" Vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine uyumlu olan Tren Yükleme Sistemi’nde 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunur. Tren Yükleme Sistemi sayesinde yakıt tasarrufunun artması, tamir bakım masrafı, lastik ve işletme maliyetlerini minimum seviyeye indirgenir. Gemi kullanımlarında da, aracın zorlu ve sert yükleme koşullarında zarar görmemesi adına, ekstra king pin koruması ve güçlendirilmiş şasi özelliğine sahiptir.K.SHG L Kässbohrer Konteyner Şasi, düşük ağırlığı, maksimum gücü ve üstün sürüş kalitesi ile taşımacılıkta verimlilik, sorunsuzluk ve konfor sunmaktadır. Olumsuz yol ve hava koşullarına karşı kataforez ile kaplanan araç, C45-C63 arası Swap Body taşıyabilmektedir. Kässbohrer hafif şasi teknolojisi sayesinde 3.860 kg. ağırlığı bulanan araç, daha az yakıt tüketimi ve daha fazla yükleme kapasitesi sunmaktadır. Akıllı dizayn ön konteyner kilitlerinin konumlandırılabilir olması ile 40 ile 45 ft.’lik konteynerler için rahat bir operasyon sağlamaktadır.