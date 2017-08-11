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Fiat’tan ticari araçlarda büyük Ağustos fırsatı!

Fiat’tan ticari araçlarda büyük Ağustos fırsatı!

Tarih 11 Ağustos 2017, 15:15

Fiat Professional, ticari araçlarda cazip avantajları hayata geçiren yaz kampanyasına tüm hızıyla devam ediyor. Bayram tatili öncesinde ticari araç sahibi olmak isteyenler için pek çok fırsat sunan yaz kampanyası kapsamında Fiat Doblo ve Fiorino’ya 5 bin TL peşinat ve avantajlı kredi koşulları ile sahip olunabiliyor.

Fiat Professional, Ağustos ayı boyunca 2017 model ticari araç sahibi olmak isteyenlere avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında, 5 yıllık garanti avantajıyla satışa sunulan Doblo Cargo, Fiorino Cargo, Doblo Combi, Fiorino Combi ya da Pratico modellerinden birisini tercih etmek isteyenler, 36 bin TL'ye kadar 20 aya varan vadeyle 0 faizli kredi imkanından faydalanabiliyor.



Daha geniş bir ticari araca ihtiyaç duyanlar için ise Ducato modellerinde de avantajlı ödeme seçenekleri sunuluyor. Kampanya kapsamında Ducato Van, Ducato Minibüs ve Ducato Kamyonet modelleri, 60 bin TL'ye 36 aya varan vadeyle 1,15 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Üstelik, Fiat'ın tüm ticari araç modellerinde ağustos ayı boyunca 3 bin TL nakit indirimi desteği de sağlanıyor.


 

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