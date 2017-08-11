Anasayfa » Hafif Ticari

Fiat’tan ticari araçlarda büyük Ağustos fırsatı!

11 Ağustos 2017, 15:15

Fiat Professional, ticari araçlarda cazip avantajları hayata geçiren yaz kampanyasına tüm hızıyla devam ediyor. Bayram tatili öncesinde ticari araç sahibi olmak isteyenler için pek çok fırsat sunan yaz kampanyası kapsamında Fiat Doblo ve Fiorino’ya 5 bin TL peşinat ve avantajlı kredi koşulları ile sahip olunabiliyor.



