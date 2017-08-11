TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Yenilenebilir Hareket

8. Türkiye Enerji Zirvesi Antalya

8. Türkiye Enerji Zirvesi Antalya

Tarih 11 Ağustos 2017, 13:01

Ülkemiz enerji piyasasının “En Büyük Aile Buluşması” olarak gelenekselleşen Türkiye Enerji Zirvesi’nin sekizincisi bu yıl 10 -11 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya Regnum Carya Golf & Spa Resort Otel’de düzenlenecektir.

Ülkemiz enerji piyasasının “En Büyük Aile Buluşması” olarak gelenekselleşen Türkiye Enerji Zirvesi’nin sekizincisi bu yıl 10 -11 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya Regnum Carya Golf & Spa Resort Otel’de düzenlenecektir.
 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde,
Enerji  Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekleriyle yapılmakta olan Zirve’de enerji piyasalarında yaşanan dönüşüm sürecinin Türkiye ve global enerji piyasalarına etkileri, gelecek trendleri, Türkiye enerji piyasalarının bu süreçteki beklenti ve gereksinimleri, enerji sektöründe her geçen gün giderek artan dijitalleşmenin sektörde yarattığı değişimler, enerji finansman koşullarındaki değişim, yenilenebilir enerji dönüşümü ile Türkiye’yi yakından ilgilendiren Orta Doğu bölgesinde enerji jeopolitiği tüm boyutları ile tartışılacaktır.
 
Zirve’de Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren bölge ülkeleri arasında var olan güvenlik, diplomatik ve siyasi problemler nedeniyle bölgesel ilişkilerde gerilimlere yol açan Doğu Akdeniz enerji kaynaklarıyla ilgili son gelişmeler uluslararası hukuk, güvenlik, diplomatik, teknik ve ticari açılardan ele alınacaktır.
 
Oturumlarda tartışılacak konulardan bazıları şu şekildedir;
 
* Doğu Akdeniz Enerji Jeopolitiği
* Orta Doğu Enerji Jeopolitiği
* Nükleer Enerji
* Doğal Gaz ve Elektrik Piyasaları
* Akaryakıt ve LPG Piyasaları
* Yenilenebilir Enerji
* Enerji Finansmanı
* Enerji Sektöründe Dijitalleşme
* Su Kaynaklarının Enerjide Sürdürülebilirliği ve Yeni Uygulamalar
* Enerji Sektöründe Start Up’lar ve Yatırımcılar
 
Antalya’da, geleneksel ‘Ailemizin Büyük Buluşmasında’ sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız.
 
 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Yenilenebilir Hareket

Rüzgar enerjisi yatırımlarında Hareket imzası

 Rüzgar enerjisi yatırımlarında Hareket imzası Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında faaliyet gösteren Hareket, toplam 2.500 MW gücünde rüzgar enerjisi ...

Hyundai IONIQ de 7 yıl garanti ile koruma altında

 Hyundai IONIQ de 7 yıl garanti ile koruma altında Hyundai, “Doğuştan Hibrit” sloganıyla satışa sunduğu IONIQ Hybrid modelinde de 7 Yıl veya 80.000 km opsiyonel garan...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x