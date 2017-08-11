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8. Türkiye Enerji Zirvesi Antalya

11 Ağustos 2017, 13:01

Ülkemiz enerji piyasasının “En Büyük Aile Buluşması” olarak gelenekselleşen Türkiye Enerji Zirvesi’nin sekizincisi bu yıl 10 -11 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya Regnum Carya Golf & Spa Resort Otel’de düzenlenecektir.





Ülkemiz enerji piyasasının “En Büyük Aile Buluşması” olarak gelenekselleşen Türkiye Enerji Zirvesi’nin sekizincisi bu yıl 10 -11 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya Regnum Carya Golf & Spa Resort Otel’de düzenlenecektir.



T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekleriyle yapılmakta olan Zirve’de enerji piyasalarında yaşanan dönüşüm sürecinin Türkiye ve global enerji piyasalarına etkileri, gelecek trendleri, Türkiye enerji piyasalarının bu süreçteki beklenti ve gereksinimleri, enerji sektöründe her geçen gün giderek artan dijitalleşmenin sektörde yarattığı değişimler, enerji finansman koşullarındaki değişim, yenilenebilir enerji dönüşümü ile Türkiye’yi yakından ilgilendiren Orta Doğu bölgesinde enerji jeopolitiği tüm boyutları ile tartışılacaktır.



Zirve’de Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren bölge ülkeleri arasında var olan güvenlik, diplomatik ve siyasi problemler nedeniyle bölgesel ilişkilerde gerilimlere yol açan Doğu Akdeniz enerji kaynaklarıyla ilgili son gelişmeler uluslararası hukuk, güvenlik, diplomatik, teknik ve ticari açılardan ele alınacaktır.



Oturumlarda tartışılacak konulardan bazıları şu şekildedir;



* Doğu Akdeniz Enerji Jeopolitiği

* Orta Doğu Enerji Jeopolitiği

* Nükleer Enerji

* Doğal Gaz ve Elektrik Piyasaları

* Akaryakıt ve LPG Piyasaları

* Yenilenebilir Enerji

* Enerji Finansmanı

* Enerji Sektöründe Dijitalleşme

* Su Kaynaklarının Enerjide Sürdürülebilirliği ve Yeni Uygulamalar

* Enerji Sektöründe Start Up’lar ve Yatırımcılar



Antalya’da, geleneksel ‘Ailemizin Büyük Buluşmasında’ sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız.



