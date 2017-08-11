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İnci Akü, Malezya’da büyüyor

11 Ağustos 2017, 12:32

Dünyanın dört bir tarafında milyonlarca araç sürücüsünün tercih ettiği İnci Akü, Malezya bayileriyle bir araya geldi. Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü’nün gelecek hedefleri ve gelişim planlarının paylaşıldığı toplantıda, Start-Stop araçlar için geliştirilen ve Türkiye’de üretimi yapılan AGM ve EFB serisi akülerin tanıtımı da gerçekleşti.

İnci Holding ve Japon akü devi GS Yuasa’nın ortaklığıyla emin adımlarla yoluna devam eden İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, güçlü distribütör ağıyla 4 kıtada büyümeye devam ediyor. Malezya’nın Johor kentinde düzenlenen, İnci Akü bayilerinin ve pazardaki potansiyel bayi adaylarının bir araya geldiği organizasyonda markanın gelecek hedefleri paylaşıldı ve son teknoloji ürünlerin tanıtımı yapıldı. Katılımcılar, özellikle İnci Akü Start-Stop AGM ve EFB serisi akülere yoğun ilgi gösterdi.



İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında

Temeli 1952 yılında atılan İnci Holding’in önemli iştiraklerinden İnci Akü A.Ş., Cevdet İnci tarafından 1984 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruldu. 1984 yılındaki kuruluşunun hemen ardından 1985 yılında araç üreticileri ile ilk çalışmalarına başladı. 2009 yılında Akü sektöründe ilk Ar-Ge merkezini kuran firma, 2010 yılında sektöründe ilk TURQUALITY belgesini aldı. İnci Akü, yıllık hazırlanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500, Türkiye’nin ilk 500 sanayi şirketi sıralamasında 2006’dan bu yana her yıl yer almaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl açıklanan ‘ilk 1.000 ihracatçı’ sıralamasında 2005 yılından bu yana yer alan İnci Akü, 7 yıldır ‘sektörün ihracat lideri’ unvanını korumaktadır. Uluslararası marka değerlendirme şirketi BrandFinance’in “Türkiye’nin En Değerli Markaları” listesinde4 yıldan bu yana ilk 100 arasında bulunan İnci Akü, bu yıl da ‘akü sektörün en değerli markası’ olarak yerini aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, 2014 yılında ilk kez düzenlediği İnovaLİG yarışmasında, başvuru yapan 400 şirket arasından “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde ‘Birinci’ oldu.



İnci Holding’in öncü şirketlerinden İnci Akü, gücünü Japon devi GS Yuasa’nın küresel deneyimi ve yeni nesil akü teknolojileri konusundaki birikimi ile birleştirerek 2015 yılı itibariyle İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla faaliyetlerine devam etmektedir.



İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Manisa’da 2 üretim tesisi ve İstanbul’da Merkez Satış& Pazarlama Ofisi bulunuyor. 2010 Temmuz ayına temellerini attığı Manisa’daki 2. tesis, Türkiye’nin ilk BREEAM (BuildingResearchEstablishmentEnvironmentalAssessmentMethod) sertifikalı üretim tesisi olma özelliğine sahip.



İnci Akü, Yuasa, EAS, Hugel, Blizzaro ve İnci Battery markalarıyla üretim yapan firma, yurt içinde 80 ana bayi, 200 Enerji Uzmanı, 3.500 perakende satış noktası ve 300 yetkilendirilmiş servisi ile tüketiciye ulaşıyor. Ayrıca yurtdışında güçlü distribütör ağıyla, 4 kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.



