TürkTraktör’den Gambiya’daki ‘Kadın Bahçeleri Projelerine’ traktör ve ekipman desteği

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11 Ağustos 2017, 12:15

TürkTraktör, Afrika ülkesi Gambiya’da hayata geçirilen ‘Kadın Bahçeleri Projeleri’ni desteklemek üzere Sen de Gel Derneği’ne traktör ve tarımsal ekipman bağışında bulundu. TürkTraktör bu bağışıyla sadece Türkiye’deki değil; dünyanın farklı bölgelerindeki kadın çiftçilerin de yanında olduğunu gösterdi.

Türkiye traktör pazarının öncü ve lider üreticisi, özellikle kadın çiftçilere yönelik desteğini Türkiye sınırlarının dışına da taşıyor. TürkTraktör ana istihdam ve geçim kaynağı tarım olan Afrika ülkesi Gambiya’da hayata geçirilen ‘’nde yararlanılması için’ne traktör ve tarımsal ekipman bağışı yaptı.TürkTraktör’ün Türkiye’deki fabrikalarında üretilentraktör ve TürkTraktör markalı, Gambiya’daki kadın çiftçilere teslim edilmek üzere Sakarya Erenler’den çıktıkları yolcululuklarını tamamladı. Gambiya'nın’nde gerçekleşen teslim törenine, Türkiye’ninve diğer yerel yetkililer katıldı. Coşkulu danslar ve sevinç gösterileri içinde geçen törende bağışlanan traktör ve toprak frezesi Türkiye’nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer tarafından bölge halkına teslim edildi.Teslim töreni sonrasında bir açıklama yapan TürkTraktör Genel Müdürü, yapılan bağışı şöyle değerlendirdi: “Sen De Gel Derneği, ihtiyacın bulunduğu coğrafyalarda, yoksullukla mücadele, istihdam üretme, hayata değer katma gibi konularda nitelikli ve sürdürülebilir projeler üretiyor. Gambiya’daki kadın çiftçilere yönelik olande bu çalışmalar arasında bulunuyor. Bu anlamlı proje, TürkTraktör olarak hayata geçirdiğimiz ve tarımsal üretim ayağında kadın çiftçi ve ailelerini desteklediğimiz’mizle aynı yaklaşımı paylaşıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının ekonomik olarak yetkinleşmesi konularının, ekonomilerin büyütülmesinde, kadın ve erkeklerin, aileler ve toplumların yaşam kalitesini yükseltmede, tüm dünyada daha istikrarlı ve eşit yapıda toplumlar oluşturulmasında, tüm bunlara ek olarak kalkınma ve sürdürülebilirlik ile insan hakları konularında kabul edilmiş uluslararası hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Bu nedenle de Kadın Bahçeleri Projeleri’nin desteklenmesini, vizyonumuzun uluslararası bazda genişlemesi olarak görüyoruz.”UNDP raporuna göre ülke nüfusunun üçte birinin uluslararası yoksulluk sınırı olan 1,25 USD’nin de altında yaşadığı Gambiya’da, nüfusun yüzde 70’inden fazlasının hayvan yetiştiriciliği ve çiftçilik ile uğraştığını sözlerine ekleyen; “Dünyada tarımın %50’sinden fazlası küçük çifçtiler tarafından yapılıyor. Özellikle az gelişmiş ülkelerde ise tarım çalışmaları tüm ailelerin hayatını değiştiriyor. Sen De Gel Derneği’ne yaptığımız traktör ve ekipman bağışı ile bölgedeki insanlara toprağı işlerken artık elle çalışmalarını gerektirmeyecek, araziyi iyileştirecek ve yüzlerce aileye de daha fazla yiyecek üretilmesini sağlayacak bir araç sunuyoruz. Aynı zamanda bu vesileyle kendilerine Türk halkının yardımseverlik kültürünü hissettirebilmek de bizler için ayrı bir önem taşıyor” diyerek sözlerini tamamladı.TürkTraktör, bağışta bulunduğu traktör ve ekipmanın kullanım sonrasında zamanla ortaya çıkabilecek teknik servis ihtiyacı için de gerekli desteği veriyor. TürkTraktör tarafından bağışlanan New Holland TD Serisi traktörün ve TürkTraktör markalı Toprak Frezesi’nin tüm servis ve bakım desteği de yine Gambiya’da, TürkTraktör’ün global iş ortağı CNHI tarafından verilecek.