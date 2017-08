Rüzgar enerjisi yatırımlarında Hareket imzası

Anasayfa » Yenilenebilir Hareket

11 Ağustos 2017, 12:04

Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında faaliyet gösteren Hareket, toplam 2.500 MW gücünde rüzgar enerjisi santrali kurulumunun taşıma ve montaj işlemlerini gerçekleştirerek, rüzgar enerjisi yatırımlarının yarısında anahtar teslim hizmet sundu.

Sektöründe dünyanın 24. firması konumunda bulunan Hareket’in Genel Müdürü Engin Kuzucu, firmanın faaliyetleri ve yatırımları hakkında bilgi aktardı.Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği sektöründe Türkiye’nin lider firması’in, enerji sektörünü yönelik yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Şu ana kadar Türkiye’de gerçekleştirilen rüzgar enerji yatırımlarının yaklaşık % 50’si şirketimiz tarafından taşındı ve montajı yapıldı. Bugüne kadar toplam 2.500 MW rüzgar santralinin kurulumuna katkıda bulunduk. Rüzgar enerji yatırımcılarına anahtar teslim hizmet sunmaktayız” bilgisini verdi.Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde önemli projelerde yer aldıklarını kaydeden, şunları söyledi: “Dünyanın hızla büyüyen ve gelişen ekonomisine paralel olarak yatırımlar dev boyutlara ulaştı. Başta enerji ve altyapı olmak üzere dev ölçeklerde projeler hayata geçiriliyor. Hareket olarak biz de birçok büyük projede yer aldık. Örneğin bölgenin enerji haritasını değiştirecek, Azerbaycan gazını Avrupa’ya ulaştıracak, Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlayacak ve yeni gaz kaynaklarını sunacak olan Şah Deniz Projesinin 2. fazında İngiliz, Hollandalı ve Belçikalı rakiplerimizi geride bırakarak çalışmaya hak kazanmamız gibi birçok proje söz konusu. Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Kazakistan, Romanya, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Katar, Kenya, Mısır, Suriye, Libya, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen’de önemli projelerde yerli ve yabancı şirketlere hizmetler verdik ve vermeye devam ediyoruz.”Proje taşımacılığında en önemli faktörün deneyimli mühendislik ve uzman kadro olduğunu ifade eden, sektörde makine ekipmanlarına sürekli yatırım yapılmasının da aynı derecede kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.’in son dönem yatırımları hakkında şu bilgileri verdi: “2016 yılında 10 milyon euro yatırım yaptık. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlarla son 7 yılda yaptığımız yatırım tutarı 65 milyon euro oldu. 2010 yılı başında 180 olan çalışan sayımız ise bugün itibariyle 414 kişiye ulaştı. 2017 yılında da bütçemizin %30’unu yatırımlarımıza ayırdık. Teknolojinin yeni olanaklarını sunan makinelere yatırım yapmazsanız, uluslararası alanda geri planda kalırsınız. Bu konuda Hareket dünyanın önde gelen kuruluşları arasında bulunuyor. KHL’nin küresel yayın organı International Cranes dergisi tarafından her yıl yayınlanan, dünyanın taşıma kapasitesi en büyük ağır nakliye hizmeti firmalarının listelendiği ICT50 listesinde, 2016 yılında 24. sıraya yerleştik. Dünyanın en büyük firmalarının yer aldığı listede 24. sırada yer alarak Türkiye’ye prestij sağlayan önemli bir başarıya imza atmış olduk.”- 1957 yılında temelleri atılan, teknolojisi, tecrübesi, bilgi birikimi ve üstün hizmet standartlarıyla proje taşımacılığı, ağır ve standart dışı kargo taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, ağır kaldırma, indirme ve yerleştirme faaliyetlerini yürüten; proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye'nin lider kuruluşudur. Üstlendiği işlerin her aşamasını projelendiren, işin yapılabilirlik analizini ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları'nda gerçekleştirmekte, her aşama için gerekli uzman ekiplerden destek almakta, yol üzerinde bulunan, projeye engel teşkil eden tüm engelleri ortadan kaldırmakta ve gerekirse by-pass yol yapımı ve düzenlemesi yapmaktadır. İndirme ve montaj işlemlerini uluslararası standartlara uygun olarak ve son teknoloji ürünü ekipmanlarla gerçekleştiren, "Ulaştırma Geliştirme Yöntemi" adını verdiği çalışma sistemiyle Türkiye, Türkmenistan, Irak, Suriye, Ürdün, Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan'ın da dahil olduğu yirminin üzerindeki farklı ülkede büyük ölçekli projelere imza atmaktadır. Her türlü ağır yük projesi, ağır yük mühendislik çözümleri, projelendirme, kaldırma, taşıma, indirme ve montajda sınırsız seçenekler sunan Hareket, teknolojiye yaptığı yeni yatırımlarla hızla büyümekte ve sektöründe birçok ilki hayata geçirmektedir.