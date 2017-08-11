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DKV CARD şimdi daha güvenli

DKV CARD şimdi daha güvenli

Tarih 11 Ağustos 2017, 11:51

DKV müşterileri, yeni güvenlik özellikleri sayesinde her araca tahsis edilen kart limitini güzergaha uygun olarak uzaktan belirleyebilecek. Şüpheli kullanım halinde ise kart geçici olarak kullanıma kapatılıp, açılabilecek. Kullanıcı yanlış şifre girdiğinde DKV, müşterilerine e-posta yoluyla uyarı mesajı gönderecek.

09 Ağustos 2017 / İstanbul – Avrupa, Rusya ve Gürcistan otoyollarında, markadan bağımsız 65.000’in üzerinde kabul noktası ile otoyol ve akaryakıt kartları pazar lideri DKV Euro Service, müşteri hesabının elektronik ortamda takibini sağlayan DKV COCKPIT hizmetine yeni güvenlik özellikleri ekledi. Bundan böyle DKV müşterileri, her kartın limitini esnek bir biçimde belirleyebileceği gibi, internetin olduğu her yerden hesaplarını gerçek zamanlı takip edebilecek. Yeni güvenlik özellikleri ile araca tahsis edilen kart limiti müşteriler tarafından güzergaha uygun olarak uzaktan belirlenebilirken, gerektiğinde kartın kullanımı geçici olarak kapatılıp açılabilecek. Ayrıca, müşterinin talep etmesi halinde kart kullanıldıkça veya kart kullanımı sırasında yanlış şifre girilmesi halinde müşterilere e-posta yoluyla uyarı mesajı gönderilebilecek. Müşteriler ayrıca, kart kullanım hareketlerini gerçek zamanlı olarak internet üzerinden takip edebilecek.

Her aracın kart limiti farklı
DKV olarak kart güvenliğinin en önem verdikleri konuların başında geldiğini, bu amaçla güvenlik sistemleri ile teknolojilerine düzenli olarak yatırım yaptıklarını belirten DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, “Aynı güzergahta çalışsalar bile her aracın yakıt kullanım alışkanlığı ve hizmet ihtiyacı farklı olabiliyor. Yeni güvenlik özellikleri sayesinde müşterilerimiz, DKV CARD güvenlik ayarlarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda internetin olduğu her yerden müşteri arayüzünü kullanarak yeniden düzenleyebilecekler " dedi.

Tüm hizmetler tek merkezden yönetiliyor
DKV Euro Service tarafından sunulan hizmetlerin büyük bir kısmının teknoloji yardımıyla tek merkezden yönetildiğine vurgu yapan Çokcoş Sezer, “Müşterilerimiz teklif aşamasından, sürücü hesabının kapatılacağı ana kadar olan sürede sefer maliyet hesaplaması, güzergah üzerindeki istasyon listelerinin öğrenilmesi, otoyol geçiş ücretleri ile araç performansının hesaplanması gibi pek çok hizmeti online olarak alabiliyorlar” dedi.

 

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