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Sertrans, Hava ve Deniz Kargo’da büyüyor

11 Ağustos 2017, 10:51

Ulusal ve uluslararası müşterilerine tedarik zinciri yönetiminde katma değerli lojistik hizmetleri veren Sertrans Logistics, Hava ve Deniz Kargo Departmanı’yla hizmetlerine Dünya Ticaret Merkezi’nde devam edecek.

Sertrans Logistics, Hava ve Deniz Kargo’da yüzde 100 büyüme kararı aldı. Bu kapsamda inovasyon ve açık yapı gerekliliklerine uyum sağlayabilecek profesyonel kadroların sayısı artırılacak. Büyüme, 2017 ikinci yarısı ve 2018’de de devam edecek.



Büyümeye paralel olarak operasyon hızını artırmak için de iki önemli adım atıldı. İlk olarak Sabiha Gökçen Havalima’nında altyapı imkanları oluşturuldu ve 17 Temmuz 2017 itibariyle hizmete alındı.

İkinci olarak da Hava ve Deniz Kargo Departmanı için Dünya Ticaret Merkezi EGS Blokları Business Park’ta yeni bir operasyon merkezi kuruldu. 14 Ağustos 2017 tarihi itibariyle açılacak yeni operasyon merkezinin hem Ambarlı Limanı’na hem de Atatürk Havalimanı’na yakınlığı sayesinde hizmet kalitesi ve hızı artacak.



Sertrans Logistics Hakkında

Sertrans Logistics, uluslararası parsiyel ve multimodal taşımacılık hizmetlerinin yanında, Tedarik Zinciri Yönetimi’nde verdiği katma değerli lojistik hizmetleriyle 28 yıldır ulusal ve uluslararası müşterilerinin güvenilir çözüm ortağıdır. Sertrans Logistics, sektöründe sağladığı yüksek müşteri memnuniyetini; tedarik zincirinin her aşamasında uyguladığı doğru, hızlı, hatasız, sürekli ve şeffaf iş yapma prensibiyle oluşturmuştur. Sahip olduğu deneyimli ve uzman kadrosu, güçlü araç filosu ve ekipman donanımı, ileri IS teknolojileri, yaratıcı Ar-Ge grubu, yurtiçi ve yurtdışına yayılmış ofisleri ve sahip olduğu yüksek kapasiteli depo ve antrepoları ile Sertrans Logistics, müşterilerinin dünya çapındaki lojistik ihtiyaçlarına küresel ölçekte çözüm getiren güçlü ve deneyimli bir yönetim uzmanıdır. 2013 yılı sonunda Avrupa’ya yönelik hayata geçirdiği inovatif ürünü “IQ+ SHUTTLE: Uçak Hızında Karayolu Taşımacılığı” hizmeti ile ithalatçı ve ihracatçı firmalara hız ve maliyet avantajı sunarak, Avrupa pazarında daha da rekabetçi olmalarına destek vermektedir. Avrupa’daki direkt hatlarıyla 19 ülkeye ve 80’den fazla noktaya direkt parsiyel taşımacılık hizmeti veren Sertrans Logistics, uluslararası kara-hava-deniz yolu ve multimodal taşımacılık hizmetleriyle dünyanın 200’e yakın ülkesine, 1.800’den fazla noktaya hizmet vermektedir.



Ulusal ve uluslararası pek çok üyelikleri bulunan Sertrans Logistics, Avrupa’nın en büyük grupaj network sistemi “SystemAlliance Europe” üyesi olan ilk ve tek Türk şirketi olma özelliğini ise halen korumaktadır. Sektörde ilklere imza atmaya devam eden Sertrans Logistics’in 50 bin metrekare arazi üzerine kurulu Hadımköy tesisleri ve genel merkezi ise Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen “GOLD LEED” sertifikasına sahip Türk lojistik sektöründeki ilk ve tek tesistir. Bu başarısına 2016 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü(AEO) belgesini ekledi.



