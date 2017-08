Turizm ve servis taşımacılığının “Sultanları” yenilendi

Anasayfa » Otobüs

10 Ağustos 2017, 16:33

Türkiye'nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar, servis taşımacılığı ve turizm sektörünün son yıllarda en çok tercih ettiği, küçük otobüs pazarının lideri Sultan ailesini yeniledi.

Konfor ve Güvenlik bir arada

Sultan Mega artık ortadan kapılı

Modern detaylar ile dinamik görünüm

Çevreci, ekonomik, güçlü

Bütçe ve zaman dostu

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye’nin en çok tercih edilen küçük otobüsü Sultan’ı yeniledi. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde de büyük beğeni toplayan Sultan, kullanıcı beklentilerine en üst düzeyde yanıt verecek yeni yüzü ve özellikleriyle Otokar bayilerindeki yerini aldı.Müşteri beklentilerine her zaman öncelik verdiklerini ifade eden, “Toplu taşıma ve turizm sektörünün son yıllarda en çok tercih ettiği, küçük otobüs pazarının lideri Sultan ailesi, yenilenen özellikleriyle sektöre yön vermeye devam edecek. Sektörümüzde müşteri beklentileri doğrultusunda konforun, güvenliğin ve estetiğin her geçen yıl daha da öne çıktığını görüyoruz. Yeni Sultanlar beklentilerin ötesinde sunduğu bu özellikler ile birlikte aynı zamanda kullanıcısına performans ve ekonomi vadediyor. Sultan’ın yenilenen yüzü, Otokar olarak sahip olduğumuz yenilikçi anlayışın, Ar-Ge gücünün ve müşteri odaklı anlayışın bir yansımasıdır” dedi.Sultan ailesinde yer alan Sultan S, Sultan Comfort, Sultan Maxi ve Sultan Mega araçları, rahatlık ve konforu bir adım daha öteye taşımak amacıyla yeniden tasarlandı. Yeni tasarım okuma lambaları, yenilenen yolcu koltukları ve iç trimiyle yolcu konforunun ön planda tutulduğu Sultanlar aynı zamanda daha ferah iç mekana sahip. Hem sürücüsü hem de yolcusu için kolaylık sunan geliştirmelere sahip yeni Sultanlarda arka bagaj kapağı artık paralel açılıyor. Konforun yanı sıra üst düzey güvenlik sistemlerinin yer aldığı Sultanlarda artık EBS ve ASR standart. Sürücü ve yolcu güvenliği için yeni özelliklerle donatılan Sultan S, Comfort, Maxi ve Mega şerit takip sistemiyle, Sultan Mega ise ek olarak gelişmiş acil fren sistemiyle yollarda olacak.Yeni tasarımı ile göz dolduran Sultan Mega’nın yeni ortadan kapısı hızlı ve kolay iniş biniş sağlarken, Sultan Mega kullanışlı bagaj alanı ile de dikkat çekiyor. Ayrıca, Sultan Mega ve Maxi araçları kısa vites kolu ile daha ergonomik bir sürüş sunuyor.Otokar’ın yeni tasarım anlayışını yansıtmaya devam ettiği yeni Sultan ailesi, modern ve keskin çizgileri ile daha dinamik bir görünüme sahip. Yeniden tasarlanan arka spoiler, yan aynalar ile birlikte led hale getirilen sinyal ve stop lambaları aracın zamanın ruhunu yansıtan modern havasını öne çıkardı.Yeni Sultan ailesi, güçlü Euro 6 OBD-C motoru ve artan tork gücü ile performans olarak da farkını ortaya koyuyor. Yüksek verime sahip yeni nesil Euro 6 motoru, egzoz emisyonlarını düşürürken daha düşük yakıt tüketimini de beraberinde getiriyor.Güçlü motoru ile her türlü yol koşulunda üstün performans sunan yeni Sultanlar, aynı zamanda düşük yakıt düketimi ve düşük işletme giderleri sayesinde kullanıcı bütçesini de koruyor. Ayrıca, yeni Sultanlar, uzun bakım aralıkları ile zamandan da tasarruf sağlayarak kullanıcısının bakım dönemlerini daha az düşünmesini sağlıyor.