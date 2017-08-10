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Petlas artık avrupa pistlerinde

Petlas artık avrupa pistlerinde

Tarih 10 Ağustos 2017, 16:21

Türkiye’deki yarış pistlerinde boy gösteren yüzde 100 yerli üretim tek lastik markası Petlas, Avrupa’da da tam not aldı.

Yunanistan’da, Petlas ana sponsorluğunda düzenlenen “Opel Corsa OPC Cup 2’nci Ayak” yarışında, Petlas’ın ürettiği “Velox Sport PT741” marka lastik, yüksek hava ve asfalt sıcaklığında gösterdiği üstün performansla pilotların büyük beğenisini kazandı.

Lastikte, yerli üretimin lokomotifi olarak motor sporlarına desteğini sürdüren Petlas, Avrupa yarış pistlerinde de ana sponsor olarak Türkiye’nin adını ve üretim gücünü gösterdi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu(TOSFED) tarafından, 5-6 Ağustos günlerinde Yunanistan’ın Serres Pisti’nde düzenlenen Opel Corsa OPC Cup 2’nci Ayak yarışlarında, Petlas’ın hız tutkunları için ürettiği, Velox Sport PT741 lastikler kullanıldı.



Alkan Güven birinci oldu
Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da da büyük ilgi gören yarışma, 42 dereceyi bulan hava sıcaklığında, kıran kırana bir mücadele ile gerçekleşti. Antrenman seanslarının ardından yapılan sıralama turlarında, en iyi zamanı ünlü pilot Ümit Ülkü, en iyi ikinci zamanı ise pilot Alkan Güven yaptı. Ümit Ülkü, sıralama birincisi olarak, yarışmaya ilk çizgiden başlamasına karşın, Alkan Güven, iyi start aldığı yarışta, ilk virajdan son viraja kadar liderliğini sürdürerek, rahat bir şekilde birinciliği kazandı. Yarışmanın ikincisi, geçen yılın kupa birincisi Ali Başakıncı olurken, üçüncülüğü ise Opel Corsa OPC Cup’ta ilk kez start alan Galip Atar elde etti.

Yarışma ikincisinden petlas takdiri
12 turluk müthiş bir mücadeleye sahne olan yarış sonrası pilotların övgü dolu değerlendirmeleri, Petlas lastiklerinin şimdiden Avrupa pistlerinin vazgeçilmezi olacağını kanıtladı. Yarışmayı ikinci tamamlayan Ali Başakıncı, başarısına katkıda bulunan “Velox Sport PT741” marka lastiği değerlendirerek, “Yarışma oldukça sıcak bir havada gerçekleşti. Asfalt sıcaklığı da elbette, 42 dereceyi bulan hava sıcaklığının çok daha üstündeydi. Buna rağmen, Petlas lastikleri dayanıklılığı ve yüksek süratte yol tutuşu ile üstün bir performans gösterdi” ifadesini kullandı.



Petlas, Türkiye'nin gücünü gösterdi
AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, Yunanistan’daki “Opel Corsa OPC Cup 2’nci Ayak” yarışlarında, güvenli yüksek hız ve konforlu sürüş keyfini bir arada sunan özel üretim yarış lastikleri ile ilk defa Avrupa sahnesine çıkmış oldu. Velox Sport PT741 lastikleri yol tutuşu, kusursuz direksiyon hakimiyeti ve dengeli yapısı sayesinde güvenlikten ödün vermeksizin hem yarışmacılara hem de sürücülere ultra yüksek performans sunduğunu kanıtladı. Türkiye’nin yerli üretim gücünü Avrupa yarış pistinde de kanıtlayan Petlas lastik, sırt deseni ve ıslak/kuru zemin ve virajlardaki tehlike riskini de minimize etmesi ile dikkat çekiyor.

Türkiye'yi uluslararası pazarda başarıyla temsil ediyor
Petlas, AR-GE yatırımlarıyla da global lastik pazarının devleri arasında yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışı pazarda hızla genişlemeye devam eden Petlas, iş makinesinden kamyon grubuna, otobüs grubundan bineğe, ticari araç lastiğinden uçak lastiğine kadar tüm ürün gamlarında, uluslararası alanda rekabet ediyor. Yunanistan’da düzenlenen yarışla Avrupa pistlerine de çıkan Petlas, motor sporlarında kalıcı olmayı ve uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

 

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