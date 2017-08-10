TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Kampanyalar

Ford Trucks Çekici Serisinde “0 faiz” fırsatı devam ediyor

Ford Trucks Çekici Serisinde “0 faiz” fırsatı devam ediyor

Tarih 10 Ağustos 2017, 15:34

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, Ağustos ayında düzenlediği kampanyalarla müşterilerine avantajlı teklifler sunmaya devam ediyor.

Ford Trucks Çekici Serisi modellerinde 200.000 TL, 12 ay, %0 faiz veya 50.000 Euro, 24 ay, %0 faiz destekli iki kredi kampanyası Ağustos ayında Ford Trucks müşterilerini bekliyor.

Yeni Ford Trucks Çekici Serisinde 120.000 km’ye uzatılmış bakım aralığı
Güç, verimlilik ve teknoloji özellikleri ile donatılan, E6 Ecotorq motorlu Ford Trucks Çekici Serisi, 480 PS’e kadar çıkabilen gücü ve 2500 Nm’ye ulaşan tork değeri ile yüksek sürüş performansı sunuyor. Ford Trucks Çekici Serisi %20 daha yüksek torkun yanı sıra, iki katına çıkartılan bakım aralığı sayesinde %25 daha düşük işletim maliyetleri sunmayı da başarıyor. Çekici serisinde sunulan 120.000 km’ye kadar uzatılmış bakım aralığı ile müşteriler, lojistik sektöründeki en rekabetçi bakım aralığı avantajına sahip oluyor. Ford Trucks Çekici serisi yüksek verimliliği ile de öne çıkıyor. Yakıt ekonomisinde bir önceki modele göre %8,5 iyileşme sağlayan Ford Trucks Çekici Serisinin bu yakıt tasarrufu bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan yol testleri ile kanıtlandı. Ford Trucks, çekici modellerinde gücün yanı sıra frenleme konusunda da önemli iyileştirmeler sağlıyor. Bir önceki nesle göre 7 kat daha güçlü frenleme sistemine sahip Ford Trucks çekici serisi; 400 KW’ lık motor frenine ek olarak 600 KW’lık Intarder opsiyonu sunuyor. Toplamda ulaşılan 1000 KW’lık frenleme gücü, Ford Trucks Serilerinde, yol seyri kadar frenlemeye de verilen önemi ortaya koyuyor. Tüm bu yenilikleriyle Ford Trucks modelleri üst düzey güvenlik sunuyor. Ford Trucks Çekici Serisi, Şerit Takip, Aktif Acil Durum Frenleme, Geliştirilmiş Ek Fren Sistemleri gibi yeni teknolojiler ile de fark yaratıyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kampanyalar

Citroën, ağustos'ta %0 faiz ve takas fırsatları sunuyor

 Citroën, ağustos'ta %0 faiz ve takas fırsatları sunuyor Citroën C3 1.2 PureTech ve C4 Cactus modellerinde 30.000 TL’ye 20 ay 0 faiz, diğer C3 modellerinde 20.000 TL’ye 20 ...

Peugeot Summer Drive : Bu yaz yola bir Peugeot ile çık

 Peugeot Summer Drive : Bu yaz yola bir Peugeot ile çık Peugeot Türkiye; gelişmiş teknolojileri, yakıt cimrisi performanslı motorları ve i-Cockpit ile sıra dışı sürüş keyf...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x