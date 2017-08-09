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HAKMAR yola MAN ile devam ediyor

HAKMAR yola MAN ile devam ediyor

Tarih 09 Ağustos 2017, 16:41

İstanbul merkezli ulusal market zincirleri HAKMAR, gelişmekte olan mağaza ağına paralel gelişen lojistik ihtiyaçları doğrultusunda filosunu güçlendirmek için Euro 6C motorlu yeni MAN kamyonları tercih etti. HAKMAR tarafından satın alınan 10 adet MAN TGL 12.180 4X2 BL kamyon, MAN’nın Ankara’daki tesislerinde düzenlenen tören ile teslim edildi.

Teslimat törenine, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Kamyon Satış Bölge Koordinatörü Kadri Başaran, Satış Destek Ekibinden Murat Çardak ve Gözde Celepçi Uyanık ev sahipliği yaparken, HAKMAR adına ise Genel Müdür Yetkiner Satılmış hazır bulundu.

MAN araçlarının, ileri teknolojileri ve üstün nitelikleri ile bulundukları segmentlerin en üst sınıflarını oluşturduklarını vurgulayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Bölge Koordinatörü Kadri Başaran “Satış ve Satış Sonrası Hizmetler süreçlerde, ‘yaşam boyu iş ortağımız’ olarak kabul ettiğimiz müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda HAKMAR ile de uzun yıllara dayalı giderek büyüyen bir iş ortaklığımız bulunuyor. Bu yeni araçlarımızın da HAKMAR’a hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz” dedi.



HAKMAR Genel Müdürü Yetkiner Satılmış da “’MAN araçları, gerek üstün nitelikleri, gerekse düşük işletme maliyetleri ile her dönemde ilk tercihimiz olmuştur. Araçların üstün nitelik ve kalitelerinin yanı sıra aldığımız Satış Sonrası Hizmetlerden de son derece memnunuz. Bunların yanı sıra düşük yakıt sarfiyatı, konforlu kabin ve sürüş imkanları nedeniyle de filomuzu MAN ile büyütmeye karar verdik” şeklinde konuştu.

 

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