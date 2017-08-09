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Goodyear Vector 4Seasons, yüksek performansıyla ‘Örnek Lastik’ seçildi!
09 Ağustos 2017, 16:16
Goodyear Vector 4Seasons lastikleri, Alman otomotiv dergisi Auto Bild allrad’dan tam not aldı. Yapılan testler sonucunda Goodyear’ın dört mevsim lastiği Vector 4Seasons, katıldığı testlerde gösterdiği yüksek performansla rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti.
Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear’ın Vector 4Seasons lastiği, Alman otomotiv dergisi Auto Bild allrad’ın son sayısında sekiz farklı Dört Mevsim lastiğin katılımıyla gerçekleşen testlerde gösterdiği yüksek performansla rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Vector 4Seasons, karlı zeminde neredeyse bir kış lastiği kadar yüksek performans sergilemesi, ıslak zeminde daha kısa fren mesafesi ve çok sessiz olması gibi sürüşü daha konforlu hale getiren özellikleriyle ‘örnek’ olarak nitelendiriliyor.
Vector 4Seasons, test edilen frenleme mesafesi ıslak zeminde testeki ikinci lastiğe göre 2,2 metre daha kısa ve son sırada yer alan lastiğe göre ise 12,1 metre daha kısadır. Ayrıca Goodyear lastiği testte en yüksek ses seviyesine sahip lastikten dört desibel daha düşük bir ses seviyesine sahip. Test ekibine göre; kullandıkları araç markasından bağımsız olarak lastiği kullanan herkes farkı anında anlayabiliyor.
EMEA Tüketici Lastikleri Marka Direktörü Martijn de Jonge konuyla ilgili olarak; "Bu sonuçlar, Dört Mevsim segmentinde, Goodyear'ın kış ve ıslak koşullar dahil olmak üzere tüm yıl boyunca Avrupa hava koşullarında liderliğini sürdürdüğünü göstermektedir" diye konuştu.
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