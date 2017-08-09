İlkem Turizm'e 36 adet Mercedes-Benz Sprinter

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09 Ağustos 2017, 12:06

İlkem Turizm, öğrenci, personel ve turizm taşımacılığı için Mercedes-Benz Sprinter’e olan güvenini 36 adetlik yeni bir alım ile gösterdi.

Bu yıl 50.yıl dönümünü kutlayan Mercedes-Benz Türk, 50.yılını teslimatlarla taçlandırıyor. Mercedes-Benz Türk İstanbul merkezli İlkem Turizm şirketine 36 adet Mercedes-Benz Sprinter aracı Gülsoy Otomotiv’in Tuzla’daki tesislerinde törenle teslim etti.İstanbul ve Kocaeli bölgelerinde öğrenci, personel ve Turizm Taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren İlkem Turizm, tercihini Mercedes-Benz Sprinter araçlardan yana kullandı. Mercedes-Benz Türk yetkili bayi Gülsoy Otomotiv Anadolu Şubesi aracılığı ile yapılan satış ile İlkem Turizm filosuna 36 adet Mercedes-Benz Sprinter ekledi ve böylelikle filosundaki Mercedes-Benz araç sayısını 120 adede yükseltti.Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Türkiye Direktörü Tufan Akdeniz, Hafif Ticari Araçlar Kamu ve Filo Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş, Mercedes-Benz Yetkili Bayi Gülsoy Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Emre Gülsoy, Anadolu Şubesi Genel Müdürü Serkan Açar, Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Sercan Bal, İlkem Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bayraktaroğlu, Genel Müdürü Volkan Kurtuldu, Genel Müdür Yardımcıları Ebru Erat ve Tunus Güler ve Lojistik Müdürü Atakan Oskay katıldılar.Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Türkiye Direktörü Tufan Akdeniz: “Mercedes-Benz Türk olarak 50.yılımızı kutladığımız bu özel ve bizler için çok önemli yılda teslimatlarımızın bu hızla devam etmesinden ve İlkem Turizm’e 36 adetlik filo teslimatı gerçekleştiriyor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Mercedes-Benz Türk, hafif ticari araç grubunda Türkiye’de özellikle turizm, öğrenci ve personel taşımacılığı alanlarında önemli bir konuma sahip. Bugün Türkiye’de hafif ticari araç grubunda en yüksek satış rakamına ulaşan ilk 3 marka arasında yerimizi alıyoruz. Hedefimiz pazardaki konumumuzu her geçen gün daha da güçlendirmektir. İlkem Turizm ile olan işbirliğimizi bu anlamda son derece önemsiyoruz” dedi.İlkem Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bayraktaroğlu, Mercedes-Benz Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Otomotiv Anadolu Şubesi’ne ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları destek ve kredi imkânları için teşekkürlerini iletti. Ali Bayraktaroğlu, “İlkem Turizm’in filosundaki araç sayısını Mercedes-Benz marka araçlarla güçlendirmenin doğru bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin parlak geleceğine destek için yatırımlarımıza hiç tereddüt etmeden ve hız kesmeden devam ediyoruz. İlkem Turizm yönetimi olarak, bu yatırım ile sektördeki gücümüzü artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. Ali Bayraktaroğlu konuşmasında, “son alımlar ile birlikte İlkem Turizm’in araç parkı 236 araca ulaşmıştır. Biz yenilenmiş filomuz ile Türkiye’nin birçok şehrinde bugüne kadar olduğu gibi hizmet kalitemizi her zaman daha da artırarak var olmaya hazırız” dedi.Mercedes-Benz Türk, dinamik ve sürekli gelişmekte olan taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarına güvenli, konforlu ve düşük işletme maliyetine sahip hafif ticari araç modelleri ile hızlı ve etkin şekilde cevap vererek, kredi, servis, bakım ve geri alım hizmetleriyle de sektörün beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak gelişimlerini desteklemeye devam ediyor.Mercedes-Benz, farklı uzunluk, yükseklik, ağırlık ve dingil mesafesi seçenekler ile pazara sunduğu hafif ticari araç modeli Sprinter’da 3 farklı gövde uzunluğu ve aks mesafesi seçeneği ile ergonomi ve konforu bir arada sunuyor. Mercedes-Benz mühendisleri tarafından sürücülerin ve müşterilerin yorum ve beklentilerinden yola çıkarak geliştirilen, Euro 6 motora sahip Sprinter araçlar, personel, turizm ve okul servislerinde yolcularının güvenliğini artıran özel donanım ve ekipmanları standart olarak sunuyor.Taşımacılık sektöründe yıldız olan Mercedes-Benz Türk, Sprinter marka araçlarında sunduğu güvenlik donanımları ve konfor ile personel ve okul servisi pazarında da gücünü gösteriyor. Sprinter, sunduğu ayrıcalıklı güvenlik ve konfor donanımlarının yanı sıra satın alma, kullanım maliyetlerindeki avantajları ve yüksek ikinci el değeri ile pazarda beğeni toplamaya devam ediyor.