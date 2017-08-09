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Hugent Bursa Bölge Direktörlüğü’ne Müjde Özenen Cumbul atandı

09 Ağustos 2017, 11:34

Türkiye’nin önde gelen İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketi Hugent’ın Bursa’daki Bölge Direktörlüğüne Müjde Özenen Cumbul atandı.





Hugent, İstanbul’da kurulduğu 2011’den sonra 2013 yılında Bursa ofisini devreye soktu. 2015’de açtığı İzmir temsilciliği ile birlikte Türkiye’deki üç büyük kentte ofisi bulunan sayılı insan kaynakları danışmanlık şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.



Sanayi kenti Bursa’da insan kaynakları fonksiyonları alanında hızlı ve rekabet avantajı sağlayacak doğru çözümlere odaklanan Hugent’te, Müjde Özenen Cumbul Bursa Bölge Direktörlüğü’ne getirildi.



İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık mezunu olan Cumbul, profesyonel kariyerine 2003 yılında Psikolojik Danışman olarak başladı. Süreç içinde çeşitli sektörlerde İnsan Kaynakları Asistanı ve Uzmanı olarak görev yapan Müjde Özenen Cumbul; kariyerine, yaklaşık yedi yıl boyunca çalıştığı ve İnsan Kaynakları Müdürü pozisyonuna kadar yükseldiği, sağlık sektörünün lider şirketlerinden Covidien Healthcare’de devam etti. Sonrasında ALB Menkul Değerler’de Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunda, hem İnsan Kaynakları hem de Reklam ve Satınalma birimlerini yönetti. Kariyerine Alvimedica’da Kanada’dan Asya Pasifik’e kadar global insan kaynakları süreçlerinin yönetiminden sorumlu CHRO (Chief Human Resources Officer) olarak devam etti.



2015-2017 yılları arasında ise çeşitli şirketlerde seçme yerleştirme başta olmak üzere İnsan Kaynakları Danışmanı olarak projeler gerçekleştirdi ve eğitimler verdi.



Müjde Özenen Cumbul, çeşitli online mecralar için insan kaynakları alanında makaleler de hazırlıyor.



