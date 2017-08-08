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Otomatik park eden, havada da gidebilen otomobiller istiyoruz

08 Ağustos 2017, 17:35

Aksigorta’nın, Ipsos’a CATIBUS (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle yaptırdığı araştırma, sürücüye gerek bırakmayan üstün özellikli otomobiller istediğimizi ortaya koydu.

Aksigorta’nın araştırmasına katılanların yüzde 43,1’i aracında etkin yakıt tasarruf modu, yüzde 19,2’si otomatik park etme özelliği olmasını isterken, yüzde 17,1’i kendi kendine gitme (otomatik pilot), yüzde 12,4’ü havada da gidebilme yeteneğine sahip olmasını istiyor.



ETKİN TASARRUF MODU, BİRİNCİ ÖNCELİK

Aksigorta’nın 15-60 yaş arası Türkiye temsili 1.200 kişiyle yapılan araştırmasına göre, araştırmaya katılanların yüzde 43,1’inin istediği “Etkin Yakıt Tasarruf Modu” erkekler için daha öncelikli. Kadınların yüzde 39,2’si aracında “Etkin Yakıt Tasarruf Modu”nun bulunmasını isterken, bu oran erkeklerde yüzde 46,8’e yükseliyor.



KADINLAR OTOMATİK PARK, ERKEKLER OTOMATİK PİLOT İSTİYOR

Kadınlar için ikinci öncelik “Otomatik Park Etme” özelliği. Araştırmaya katılanların yüzde 19,2’si, erkeklerin yüzde 13,4’ü aracında sürücüye gerek bırakmayan otomatik park etme özelliği olmasını isterken, bu oran kadınlarda 25,1’e yükseliyor.

Otomatik pilot, yani kendi kendine gidebilme özelliği de otomobillerde olması istenen özellikler içinde yer alıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 17,1’i aracının otomatik pilot özelliğine sahip olmasını isterken, bu oran kadınlarda yüzde 13,5, erkeklerde ise yüzde 20,6.



HAVADA DA GİTSİN İSTİYORUZ

Otomobillerimizde bulunmasını istediğimiz bir diğer özellik de “havada gidebilme” özelliği. Aksigorta’nın araştırmasına katılanların yüzde 12’si aracının havadan da gidebilmesini isterken, bu oran erkeklerde yüzde 13,6’ya yükseliyor. Kadınların yüzde 11,6’sı tarafından tercih edilen bu özellik, 15-25 yaş grubunun yüzde 16,7’si tarafından tercih ediliyor.



SIK DEĞİŞTİRİYORUZ

Araştırmaya katılanlara otomobillerini en son ne zaman değiştirdikleri ya da satın aldıkları da soruldu. Katılımcıların yüzde 24,2’si 1 yıl ve öncesinde, yüzde 24,3’ü 1-2 yıl, yüzde 16,9’u 2-3 yıl, yüzde 15’i 3-5 yıl önce otomobilini değiştirdiğini belirtti. Aracı 5-10 yıllık olanların oranı yüzde 13,3 iken, 10 yıldan fazla aynı aracı kullananların oranı ise yüzde 3,7.



GENEL KADIN ERKEK

1 yıl ve öncesi 24,2 19,7 27,3

1-2 yıl 24,3 24,8 24,0

2-3 yıl 16,9 15,5 17,9

3-5 yıl 15,0 17,6 13,2

5-10 yıl 13,3 12,2 14,0

10 yıldan daha fazla 3,7 5,3 2,6



BEYAZ VE SİYAH EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENKLER

Aksigorta’nın araştırmasına göre otomobillerde en çok tercih edilen renkler beyaz ve siyah. Katılımcıların yüzde 37’si otomobilde beyaz rengi tercih ederken, yüzde 23,7’sinin favori rengi siyah. Beyaz ve siyahı yüzde 12,3 oran ile kırmızı takip ederken, metalik griyi tercih edenlerin oranı ise yüzde 9,8. Beyaz renk, kadınlara oranla erkekler tarafından daha çok tercih edilirken, siyahı tercih eden kadınların oranı ortalamanın üzerinde.



GENEL KADIN ERKEK

Beyaz 37,0 30,8 43,0

Siyah 23,7 25,4 22,1

Metalik Gri 9,8 9,2 10,4

Kırmızı 12,3 16,5 8,1

Lacivert 0,9 0,9 0,8

Koyu Mavi 2,3 2,4 2,2

Açık Mavi 2,6 2,6 2,6



