Sertrans Logistics’e yeni Hava ve Deniz Kargo Müdürü

Sertrans Logistics Hava ve Deniz Kargo Müdürlüğü görevine A. Ersan Ersoy getirildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Ersoy, iş hayatına Koç Holding Dış Ticaret Departmanı’nda başladı. Ersoy, 15 yıllık profesyonel hayatında lojistik sektöründe çeşitli firmalarda görev aldı. 3 Temmuz’da göreve başlayan Ersoy, Sertrans Logistics’in Hava ve Deniz Kargo Departmanı’nın tüm faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Ulusal ve uluslararası müşterilerine tedarik zinciri yönetiminde katma değerli lojistik hizmetler veren Sertrans Logistics’in yeni Hava ve Deniz Kargo Müdürü A. Ersan Ersoy oldu.