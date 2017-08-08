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Petrol Ofisi Selim Şiper’i CEO olarak atadı

08 Ağustos 2017, 15:55

Selim Şiper Petrol Ofisi A.Ş. tarafından CEO ve Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Petrol Ofisi’nin Vitol Group tarafından devralınmasını takiben ataması yapılan Şiper, Petrol Ofisi'nin iş stratejisinin yeniden yapılanmasını yönetecek ve Petrol Ofisi'nin pazar lideri pozisyonunu güçlendirecek.



Şiper, şu anki CEO Gülsüm Azeri'den devralacağı göreve 16 Ekim 2017'de başlayacak. Gülsüm Azeri Petrol Ofisi'nin ana şirketi VIP Turkey Holding B.V'nin Üst Yönetim Kurulu'nda (Supervisory Board) görev alarak Vitol direktörlerine katılacak.



Selim Şiper, Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olduğu SHV Enerji şirketinden Petrol Ofisi’ne geçiyor. Şiper, Türkiye’de başarılı bir strateji değişikliğine ve faaliyetlerin çeşitlendirilmesine öncülük etmesinin yanı sıra, Doğu Avrupa ve Asya ülkelerindeki SHV Enerji’ye ait birçok şirketin faaliyetlerini de yönetiyordu.



Unisel Genel Müdürü ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olmadan önce, geniş bir perakende deneyimi kazandığı kariyerine Unilever’de başlamış olan Selim Şiper, 1999 yılında Unilever’den SHV Energy’ye katılmıştı.



Şiper, atanmasına ilişkin "Bu eşsiz bir fırsat. Petrol Ofisi güçlü ve saygın bir marka. Çalışmalarımızın müşterilerimizin günümüzde ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.



Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Vitol Yatırımlar Bölümü Başkanı Javed Ahmed konuya ilişkin olarak; “Selim Şiper'in önümüzdeki heyecan verici dönemde Petrol Ofisi’ni yönetecek olmasından dolayı çok memnunuz. Kendimizi işe yatırım yapmaya ve Petrol Ofisi yönetim ekibiyle birlikte yeni bir enerji ile güçlenerek geleceğe yönelik bir iş kurmaya adadık. Şu ana kadarki özverili çalışmalarından ve değerli katkılarından dolayı Sayın Gülsüm Azeri'ye ayrıca teşekkür etmek isteriz. Şirketimizin, Üst Yönetim Kurulu’ndaki (Supervisory Board) rolü ile kendisinin uzmanlığından ve tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğinden dolayı çok memnunuz" dedi.

