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DKV en iyi yakıt kartı markası seçildi
08 Ağustos 2017, 15:22
DKV Euro Service Almanya ticari taşıt uzmanları tarafından yakıt kartları kategorisinde 2017 yılının en iyi markası seçildi. Yaklaşık on bin kişinin katıldığı değerlendirmede DKV 13. kez üst üste en iyi marka ödülüne layık görüldü.
08 Ağustos 2017 / İstanbul – Avrupa, Rusya ve Gürcistan otoyollarında, markadan bağımsız 65.000 kabul noktası ile otoyol ve akaryakıt kartları pazar lideri DKV Euro Service, yakıt kartları kategorisindeki liderliğini bu sene de elden bırakmadı. Dünyanın önde gelen, akredite edilmiş tarafsız denetim kuruluşu DEKRA’nın desteği ile gerçekleşen oylamaya Almanya ticari taşıt uzmanları katıldı. Yaklaşık on bin kişinin katıldığı oylamada katılımcılar 24 kategoride, memnun kaldıkları ürün markalarını değerlendirdi. DKV Euro Service, yapılan oylama sonucunda yakıt kartları kategorisinde 13. kez üst üste en iyi marka seçildi.
Aldıkları ödül ile ilgili konuşan DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, DKV olarak yaklaşık bir asırdır müşteri memnuniyetini daima ilk sıraya alan bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Gerek yolda, gerekse arka planda onların iş süreçlerini kolaylaştırmak üzere daima katma değer yaratan hizmetler sunuyoruz. Müşterilerimizin bize duyduğu güveni ve memnuniyeti teyit eden bu ödülü 13. kez almak çok gurur verici; bizi daha ileriye gitmek üzere motive ediyor” dedi.
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