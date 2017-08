Anasayfa » Piyasa

Özer Tur filosuna 10 adet Otokar Sultan S

08 Ağustos 2017, 14:46

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin dört bir yanındaki teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Tasarım ve teknik özellikleri ile küçük otobüs segmentinde fark yaratan Sultan, Özer Tur'un da tercihi oldu. Personel ve öğrenci taşımacılığında 26 yıldır hizmet veren Özer Tur, filosunu 10 adet Sultan S ile güçlendirdi.

Türkiye'nin öncü otomotiv üreticisi Otokar, turizm ve servis taşımacılığının 'Sultan'ı ile şirketlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Tasarım ve teknik özellikleri ile Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gören Sultan, Özer Tur'un da tercihi oldu. Ankara'nın köklü personel ve öğrenci taşımacılığı firmalarından Özer Tur, tasarım, konfor, güçlü teknik özellikleri ve düşük işletme giderleriyle kullanıcısına her daim kazandıran 10 adet 29+1 kişilik Sultan S'i filosuna kattı.



Otokar bayi Uğurel Otomotiv tarafından gerçekleştirilen teslimat töreni Özer Tur İdari İşler Müdürü Mehmet Başargan, Özer Tur yöneticileri Cihangir Özer, Oğuztürk Özer ve Uğurel Otomotiv Satış Müdürü Ahmet Öngay katılımı ile gerçekleşti.



Servis ve personel taşımacılığında ekonomik, dayanıklı ve düşük maliyetli Otokar Sultan S ile filolarını yenilemekten büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Özer Tur İdari İşler ve Satın Alma Müdürü Mehmet Başargan, "Özer Tur olarak 26 yıldır Türkiye'nin en büyük ve en prestijli firmalarına modern araç ve yetkin sürücü kadromuzla hizmet veriyoruz. Filomuza kattığımız 10 adet Sultan S ile hem günümüz koşullarına uygun modern araç filomuzu genişlettik, hem de hedeflerimize bir adım daha yaklaştık" dedi.



Her türlü yol koşulunda keyifli yolculuk

Personel ve servis taşımacılığına uygun olarak tasarlanan Sultan S, güçlü motoru ile her türlü yol koşulunda üstün performans sağlıyor. Euro 6 çevreci motora sahip Sultan S kullanıcısına ayrıca düşük işletme giderleri de sunuyor. Yakıtta cimri, 6 ileri vites sistemi ile rampada güçlü olan hesaplı Sultan S, dış ve iç tasarımıyla dikkat çekiyor. Tasarımdaki detaylarla sürücünün konforu düşünülürken, rahat yolcu koltukları, güçlü kliması, ferah iç alanı ve kesintisiz aydınlatma özelliği ile yolcuların da keyifli yolculuk yapmalarını sağlıyor. Üst seviyede güvenliğe sahip Sultan S, ABS fren sistemi, ön ve arka disk frenleri sayesinde güvenli frenleme, geniş ön iz mesafesi ile artırılmış yol tutuşu ve sürüş performansı sunuyor. Sultan S, Şerit Takip Sistemi (LDWS) ile aracın şeridini istemsiz olarak terk ettiği durumlarda devreye girerek şoföre görsel veya sesli olarak ikazlarda bulunarak aracın şeridini tekrar takip etmesini sağlıyor