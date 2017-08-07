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Mars, Intermodal taşımacılık modeliyle karbondioksit salınımını en alt seviyeye indiriyor

Mars, Intermodal taşımacılık modeliyle karbondioksit salınımını en alt seviyeye indiriyor

Tarih 07 Ağustos 2017, 15:20

Türkiye'de ve global arenada lojistik hizmetlerini yıllardır kusursuz bir şekilde gerçekleştiren Mars Logistics, hem doğaya hem de geleceğe sahip çıkıyor. Mars Logistics, kullandığı Intermodal çevre dostu taşımacılık modeliyle karbondioksit salınımını geçtiğimiz yıla göre yüzde 6,9 oranında azalttı.

Her yıl filosundaki araçları çevre dostu araçlarla yenileyerek doğayı korumaya özen gösteren Mars Logistics, 2016 yılında karayolu taşımalarından kaynaklı karbon salınımını geçtiğimiz yıla göre yüzde 6,9 oranında azalttı. Büyüyen filosu ve artan sefer sayısına rağmen araç başına 1,04 ton olan karbondioksit salınımını 2016 yılında 0,96 ton karbondioksite düşüren Mars Logistics, bu oranı da yüzde 7,7 oranında azaltmış oldu.

 “Yeşil lojistik” ve “sürdürülebilirlik” kavramlarına verdiği önemi 2012 yılından bu yana sürdürdüğü Intermodal taşımacılık hizmetiyle kanıtlayan Mars Logistics; otomotiv, gıda, tekstil, kimya, enerji, kozmetik gibi birçok sektöre de bu hizmeti veriyor. Geçtiğimiz yıl, kullanılan intermodal taşıma çözümleri sayesinde yüzde 48 emisyon tasarrufu elde eden şirket, 2 milyon 374 bin adet ağaç ile 5,9 hektar ormanlık alan kurtarmış oldu. Geçtiğimiz yıl atık yağ, atık pil, kağıt atık, elektronik atık, hurda metal gibi tehlikeli atık miktarı ise yüzde 40 oranında azaldı.

Intermodal taşımacılık karbondioksit salınımını en alt seviye indiriyor
Intermodal taşımacılık modeli, konteyner veya treyler içerisindeki yükle, başlangıç noktasından ulaşacağı yere kadar çeşitli taşıma kombinasyonlarıyla hareket ediyor. Hizmeti haftanın 6 günü karşılıklı olarak devam ettiren Mars Logistics, ekolojik taşımacılık yapmaları konusunda ve sürdürülebilir çevre duyarlılığı hakkında hem firmalara, hem de lojistik sektörüne farklı bir yön veriyor.


Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar, “Intermodal taşımacılık, çevreye katkısı ve minimum transit sürelerde hizmet vermesi dolayısıyla iş ortaklarımız tarafından sıklıkla tercih ediliyor. 2012 yılından bu yana bu hizmeti veriyoruz. Bizim için en kıymetlisi ise, bu modelin karayolu taşımacılıktaki karbondioksit salınımını en alt seviyeye indiriyor olması. Rakamların da ortaya koyduğu gibi bu anlamda önemli bir yol aldık. Sektörümüzün bu çevre duyarlılığıyla hareket etmesi ve yüksek taşıma sistemlerini kullanmalarını temenni ediyoruz” dedi.

 

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