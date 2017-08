Anasayfa » Güncel

Continental yeni bulut terminali ile otomotiv dünyasında fark yaratıyor

07 Ağustos 2017, 12:02

Dünyanın lider lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental yeni bulut terminalini, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen Continental TechShow 2017 etkinliğinde görücüye çıkardı. Daha önce ana üniteye entegre edilen uygulamaları buluta taşıyan Continental,sürücüye kabininde maksimum konfor sunarak en yakın dijital yardımcısı olmaya hazırlanıyor.

Dünyanın lider lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental’in dünya çapında sunduğu otomotiv teknolojileri çözümlerinin masaya yatırıldığı Continental TechShow 2017, Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleştirildi. Etkinlikte yeni bulut terminalini tanıtan Continental, daha önce doğrudan ana üniteye entegre edilen uygulamaları buluta taşıdı. Böylece sistem her an güncelleniyor ve yeni fonksiyonların eklenebilmesi sağlanıyor. Terminalde, HTML5 teknolojisi ile Java Script kullanıyor. Yazılım geliştiricilere platformdan bağımsız uygulamalar yaratma olanağı sunan Java Script, verinin farklı çözünürlükte çeşitli ekranlarda gösterilmesine de imkan tanıyor.



Sürücüye özel dijital asistan

Continental’in yeni Bulut terminali, sürücünün dijital yardımcısı gibi davranıyor ve günün ve haftanın farklı zamanlarında sürücünün alışkanlıklarını analiz ediyor. Bu özelliği ile, sabah işe giderken sürücünün en sevdiği radyo istasyonunu çalmak üzere otomatik olarak ayarlanabilen terminal, Navigasyon sistemi gibi diğer uygulamaları da benzer şekilde kullanabiliyor. Örneğin, sürücü Çarşamba günleri spor salonuna gidiyorsa, bu güzergah sistem başlatıldığında otomatik olarak gösteriliyor ve sürücünün dijital asistanı olarak ekstra konfor sağlıyor.



Sisteme yeni fonksiyonlar ve mikro hizmetler eklenebildiği için de her zaman güncel kalıyor. IBM Red Node, IFTTT (Eğer BU ise ŞUNU yap) ve diğerleri dahil yaygın Nesnelerin İnterneti çözümlerinin yanı sıra MQTT (Mesaj Kuyruğu Telemetri Taşıma) veya REST (Temsili Durum Transferi) arayüzü gibi standart arayüzleri temel alan sistem, hem sürücülerin hem de otomotiv sektörününkullanımına sunuluyor.



Hem sürücüler hem de otomotiv sektörü için esnek bir bilgi-eğlence sistemi

Continental, Eylül ayında Almanya’nın Frankfurt/Main kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yeni bulut terminalini, otomotiv sektörünün ötesinde geniş bir yazılım geliştirme topluluğunun erişimine açıyor. Böylece, Otomotiv alanında uzman olmayan programcıların bile standart arayüzler, açık protokoller ve standart yazılım geliştirme araçlarının desteğiyle uygulamalarını ve fikirlerini ortaya koyması hedefleniyor.



Continental'de Bilgi-Eğlence Sistemleri & Bağlanabilirlik departmanı başkanı Johann Hiebel, "Geniş perspektife dayanan yaklaşımımız hem sürücülerin hem de otomotiv üreticilerinin yararlanabileceği tamamen esnek bir bilgi-eğlence sistemi ortaya çıkardı" diyor ve ekliyor: "Böylece sistem, sürücülerin seyahatlerini kolaylaştıracak yeni uygulamaları hızla ve kolayca edinebilir, ayrıca bu sistemle otomotiv üreticileri de uygulamalarını çok düşük bir maliyetle çeşitli araç modelleri ve sınıfları için görücüye çıkarabilir."