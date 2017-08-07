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Otokar, dijital dönüşüm çalışmalarıyla da sektörün öncüsü olacak

07 Ağustos 2017, 11:46

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ürün geliştirmeden üretime, satıştan bayi ve tedarik zincirine kadar tüm süreçlerini kusursuzlaştırmak için düğmeye bastı.

10 yılda Ar-Ge çalışmaları için gerçekleştirdiği 388 milyon TL'lik yatırımla sektörde ilklerin öncüsü konumunda olan Otokar, dijital dönüşüm stratejisi kapsamında farklı alanlarda 15 ayrı proje ile süreçlerini dijitalleştirecek. Proje ile birlikte iç iletişim çalışmaları, söyleşiler ve seminerler de hayata geçiriliyor.



Türkiye’nin öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Otokar, 4'üncü sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0'a geçiş için çalışmalara başladı. Türkiye'de sanayileşme ve modernleşme atılımlarının başladığı dönemden günümüze Ar-Ge, mühendislik kabiliyeti, deneyimli ve yetkin insan kaynağı ile 54 yılda birçok ilke imza atan Otokar, 15 ayrı proje ile yeni sanayi devrimine geçiş yapacak.



Sakarya Arifiye’de ürettiği yenilikçi araçlarla 60'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren, geçtiğimiz yıl teknoloji ihracatına da başlayan Otokar, dijital dönüşüm vizyonunu ortaya koyarken odaklanacağı 4 ana alanı; Müşteriye Dokunan Dijital Kanallar, Dijitalleşmiş Üretim ve Tedarik Zinciri, Analitik Karar & Pazarlama ve Dijital Ürünler & Servisler olarak belirledi. Hayata geçirmeye karar verilen 15 proje, bu 4 ana temaya odaklanıyor. Hayata geçirilecek projelerle Otokar, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini de artıracak.



Belirlenen dijital vizyonun uzun soluklu ve önemli bir yolculuk olduğunu belirten Otokar Üretim ve Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Proje Lideri Ali Rıza Alptekin, "Otokar olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren kendi teknolojimizi geliştirerek ürünlerimizde yerli ve milli kimlik özelliğini koruyarak, topyekûn mükemmellik felsefesi ile hareket ediyoruz. Ar-Ge çalışmaları için gerçekleştirdiğimiz 388 milyon TL'lik yatırımlarla sektörde birçok ilke imza attık. Uluslararası standartlarda yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarıyla ürettiğimiz araçlarımız bugün 5 kıtada 60'ın üzerinde ülkede kullanılıyor. Otokar'ın ve hizmet verdiğimiz sektörün geleceği için hayli önemli olan bu dönüşüm, gelecekte karşılaşacağımız teknolojilere şimdiden hazır olmamızı sağlayacak” dedi.



Dijital dönüşüm çalışmalarıyla şirketteki tüm birimlerin, paydaşların bilgi teknoloji sistemleriyle birbirine bağlanacağını belirten Alptekin şunları kaydetti; “Yeni teknolojilere de adapte olabilecek dijital dönüşüm projeleri Otokar’ın tüm iş süreçlerini hızlandıracak. En yeni üretim teknolojileri ile birlikte adapte edeceğimiz projeler üretimden tedarikçi veya bayiye kadar tüm paydaşlarımızı akıllı iş platformuna kavuşturacak. 15 proje tamamlandığında üretimde, satış sonrası hizmetlerde yeni bir dönem başlayacak. Müşteriye özel ürün geliştirme süreçlerimizde bize hız katacak dijital dönüşüm çalışmaları ile, tedarik zincirinin bütün aşamalarında önemli sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Çağın gerekliliklerini yakından takip eden ve bu konuda alanına öncülük eden Otokar olarak gelecekte başarının anahtarının dijital dönüşüme ayak uyduranların elinde olduğuna inanıyoruz. Dijital dönüşümü yeni üretim segmentlerine girmek kadar önemli ve kritik bir fırsat alanı olarak görüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde dijital dönüşüm yolculuğunda da öncü olmayı hedefliyoruz.” Alptekin dijital dönüşümün uygulamaya alınıp bitirilen bir proje olmadığını, bunun Otokar’ın kültürü haline gelmesini hedeflediklerini, bunun tüm paydaşlarımız tarafından içselleştirilmesi için iç iletişim çalışmaları, söyleşiler ve seminerlere de devam ettiklerini belirtti.



