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Pist Şampiyonası Yunanistan'da devam ediyor
07 Ağustos 2017, 10:30
2017 Türkiye Pist Şampiyonası 2.ayak yarışları, Opel Corsa OPC Cup 2.ayak yarışları ile birlikte 05-06 Ağustos tarihlerinde Yunanistan'ın Serres Pisti'nde gerçekleştiriliyor.
Türkiye Pist Şampiyonası takip eden sporcuların Super ve Maxi olmak üzere iki ayrı kategoride mücadele edeceği yarışlar, 3187 metre uzunluğundaki pistte 17 tur üzerinden koşulacak. 05 Ağustos Cumartesi günü tüm gruplarda ilk yarışlar 06 Ağustos Pazar günü ise ikinci yarışlar koşulacak ve saat 16.00'daki ödül töreni ile organizasyon son bulacak...
Sezonun 2.randevusu öncesinde super grupta Ülkü Motorsport takımından BMW 320i ile Galip Atar ve maxi grupta ise yine aynı takımından Nissan Skyline GT-R 35 ile Ümit Ülkü lider durumda yer alıyor.
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