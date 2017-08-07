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Hyundai IONIQ de 7 yıl garanti ile koruma altında

Hyundai IONIQ de 7 yıl garanti ile koruma altında

Tarih 07 Ağustos 2017, 10:15

Hyundai, “Doğuştan Hibrit” sloganıyla satışa sunduğu IONIQ Hybrid modelinde de 7 Yıl veya 80.000 km opsiyonel garanti seçeneği sunuyor. Ayrıca 7 Yıl veya 100.000 km yüksek voltaj batarya garantisi de standart olarak veriliyor.

Hyundai, dünyada ilk kez Hibrit, Plug-in Hibrit ve Elektrikli motor seçeneklerinin tek bir gövdede sunulduğu otomobil olan IONIQ modelinde 7 Yıl veya 80.000 km’ye kadar opsiyonel garanti seçeneğini sunmaya başladı. Bu garanti seçeneğine ek olarak, aynı zamanda aracın bataryası da 7 Yıl veya 100.000 km standart garanti kapsamı ile koruma altına alınıyor. Hyundai IONIQ Hybrid, 3 Yıl Sınırsız, 5 Yıl veya 100.000 km ve 7 Yıl veya 80.000 km garanti opsiyonlarına sahip. Kullanıcılar kullanım tercihine göre bu üç seçenekten birini ücretsiz olarak seçebiliyor.

IONIQ Hybrid, yeni geliştirilen 1.6 GDI 105 beygir, dört silindirli Kappa benzinli bir motora sahip. Bu benzinli motora ek olarak, son teknoloji Lityum-iyon Polimer pil ile beslenen 43,5 beygirlik bir elektrik motoru daha bulunuyor. Her iki motorun birleşmesiyle toplam 141 beygir güç üreten IONIQ, 265 Nm toplam maksimum tork değerine de sahip. Yeni geliştirilen ve yüzde 96 güç transfer verimliliği ile sınıfında en üst seviyede konfora sahip, çift kavramalı 6 ileri DCT şanzımanlı IONIQ Hybrid, oldukça iyi bir yakıt ekonomisi sağlarken aynı zamanda keyifli bir sürüş vaad ediyor. Hyundai IONIQ Hybrid, 123.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

 

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