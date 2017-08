CITROËN, AĞUSTOS’TA %0 FAİZ VE TAKAS FIRSATLARI SUNUYOR

Anasayfa » Kampanyalar

04 Ağustos 2017, 17:35

Yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleri ile öne çıkan benzinli ve dizel motorlarını üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroën modellerinde avantajlar Ağustos ayında da devam ediyor. Ağustos ayında Citroën’in binek ve hafif ticari araçlarında uygun faiz ve ödeme koşulları Citroën Yetkili Satıcıları’nda.Kampanya kapsamında Citroën C3 1.2 PureTech ve C4 Cactus modellerinde 30.000 TL’ye 20 ay %0 faiz, diğer tüm C3 modellerinde ise 20.000 TL’ye 20 ay vadeli %0.69 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Takas avantajı kapsamında ise, 2017 model C-Elysée, C4, C4 Cactus, C4 Picasso ve Berlingo Combi modellerinde 2.000 TL’lik takas indirimi imkanı sağlanıyor.: Citroën’in sıradışı tasarım dilinin yeni ürünü B segmenti hatchback C3, sektörde çığır açacak ilkler ve öncü teknolojilerle yollara çıktı. Citroën C3, Airbump teknolojili karoser yapısı, siyah renkli çamurlukları ve segmentinin en geniş tekerlek yuvalarıyla Crossover benzeri iddialı bir dış görünüme sahip. Kabinine adım atar atmaz hissedilen, titizlikle işlenmiş döşemeleri, ev konforundaki koltukları ve yüksek konumlu yatay kokpiti sayesinde C3, iç mekan ferahlığı anlamında segmentinde fark yaratıyor. C3, en son nesil, performanslı ve ekonomik PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlar ile birlikte sunuluyor. 1.2 litrelik PureTech 3 silindirli motor 82 HP’lik güce sahipken 1.6 litrelik dizel BlueHDi motor 75 HP ve 100 HP’lik Stop & Start teknolojisine sahip iki versiyon ile satışa sunuluyor. Citroën C3 ayrıca 1.6 VTi 115 HP’lik motor ve yeni tam otomatik EAT6 şanzıman seçeneğine sahip.; yeni ön tampon ve ızgarası, üç boyutlu arka LED far grubu, üç boyutlu 16 inch jantları ve yeni gövde renkleriyle daha prestijli bir dış görünüme sahip oldu. Kabin içinde ise Car Play özellikli mirror screen 7 inch dokunmatik ekrana sahip olan Yeni C-Elysée, günümüzün teknolojik beklentilerini akıllı telefonların araç ile entegre edilebilmesini sağlayarak karşılıyor. 3 farklı donanım (Live, Feel, Shine) ve 2 motor (1.6 e-HDi 92 HP dizel ve 1.2 Puretech 82 HP benzinli) seçeneğine sahip: Tüm araç fonksiyonlarını tek noktadan yapabilme kolaylığını sağlayan 7’’ dokunmatik ekranı, kanepe görünümlü geniş ön koltukları ve tavana yerleştirilen yolcu hava yastığı (Airbag in Roof teknolojisi) sayesinde daha geniş oturma alanı sunuyor. C4 Cactus’ün şık bir valizi andıran Top Box torpido gözü, aynı zamanda işlevselliği ve kolay erişebilir olmasıyla da kullanıcılara büyük rahatlık sağlıyor. Citroën’e özel, yüksek ısı izolasyonlu panoramik cam tavan sayesinde, aracın içine devamlı filtrelenmiş bir ışık girişi sağlanıyor. Filtrelenmiş koruması sayesinde panoramik cam tavan yazın yolcularını UV ışınlarından koruyor ve sıcaklığı asgariye indiriyor. Kışın ise üst düzey termik izolasyonu sayesinde sıcaklığın korunmasını sağlıyor.: 7’’ dokunmatik ekran ve kişiselleştirilebilir 12’’ HD panoramik gösterge ekranı ile teknolojiyi zirveye taşıyan C4 Picasso, etkileyici tasarımı ve yüksek donanım özellikleri ile fark yaratıyor. C4 Picasso tüm özelliklerinin yanı sıra yeni nesil yüksek verimli BlueHDi motor seçenekleri ve yeni EAT6 tam otomatik şanzımanıyla öne çıkıyor. C4 Picasso, panoramik ön camı ve onun uzantısı olan cam tavanı ile seyahat etmenin ötesinde araçta geçirdiğiniz her anınızda kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. 7 kişilik oturma kapasitesiyle geniş ailelerin tercihi olan Grand C4 Picasso’da da kampanya uygulanıyor.: Optimum ve uyumlu boyutları sayesinde her ihtiyacınızı karşılıyor. Geniş yan sürgülü kapısı ve asimetrik 180° açılabilir asimetrik arka yük kapısı sayesinde optimum bir yükleme hacmi sağlıyor.: İdeal boyutuyla kendi sınıfında rekor bir oturma rahatlığı ve çok yönlü bir kullanım sunuyor. Ön tarafta, aracın genişliği boyunca uzanan tavan rafı büyük bir eşya saklama hacmi sağlıyor. Arkada, kabinden erişilen tavan bagajı, 60 litrelik ek eşya saklama kapasitesi sunuyor.: Segmentindeki en düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine sahip araçlardan birisi olan ve bu sayede çok uygun işletim maliyetleri sağlayan Jumpy ‘de Panelvan’da Euro 6 normlarını karşılayan BlueHDi motor, 6 ileri manuel şanzıman ile beraber sunuluyor. Yeni Jumpy Panelvan, 6.1 metreküplük yükleme hacmini, standart olarak sunulan MODUWORK özellikli koltukları sayesinde 6.6 metreküpe çıkartabiliyor. 1.434 kg’lık taşıma kapasitesine sahip olan Yeni Jumpy, 4.026 metreye kadar artırılabilen kargo alanıyla, büyük ebatlı yükleri kolaylıkla taşıyabiliyor. 8+1 yolcu taşıma kapasitesine sahip Jumpy Space ve Spacetourer‘da ise. kalabalık aileler için Citroën’in geleneksel konforu, 5 yıldızlı güvenlik anlayışıyla bir araya getirildi. Citroën Advanced Comfort üretim programı kapsamında tamamen yeni bir anlayışla tasarlanan Jumpy Space ve SpaceTourer 8+1, segmentlerinde en yüksek konforu sunma iddiasını taşıyorlar.